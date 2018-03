Ahora hay más ‘smartphones’

Venta de teléfonos inteligentes superó ya la de tradicionales

MADRID, España.— La venta de teléfonos inteligentes en el mundo superó por primera vez a la de móviles tradicionales en el segundo trimestre del año, según la consultora tecnológica Gartner.

Entre abril y junio se comercializaron 435 millones de teléfonos móviles en todo el mundo, 225 millones de los cuales fueron “smartphones”, una cifra que ya supone el 51.8% del mercado total.

La venta de teléfonos inteligentes creció el 46.5% en comparación con el mismo periodo del 2012, siendo Asia-Pacífico y Latinoamérica las regiones que registraron mayores subidas: del 74.1% y del 55.7%, respectivamente.

Por su parte, en el segundo trimestre se vendieron 210 millones de móviles tradicionales, un 21% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a fabricantes, Samsung ostenta el primer puesto con una cuota de mercado de “smartphones” del 31.7% (frente al 29.7% del segundo cuarto 2012) tras comercializar 71.4 millones de dispositivos, seguido de Apple con un 14.7% (frente al 18.8 %) que vendió 31.9 millones de iPhone.

Continúan la lista LG, que tras vender 11.4 millones de teléfonos inteligentes tiene un 5.1% de cuota de mercado, Lenovo (10.6 millones de aparatos y una cuota del 4.7%) y ZTE (9.7 millones de dispositivos y un 4.3% de cuota).

El sistema operativo Android sigue aumentando su presencia: el 79% de los teléfonos inteligentes que se vendieron lo tienen instalado (en el segundo trimestre de 2012 la cifra era del 64.2%), frente al 14.2% de iOS, el 3.3 % de Windows y el 2.7 % de Blackberry.

File- This July 26, 2013 file photo shows models of Samsung Electronics' Galaxy S4 smart phones being displayed at a showroom of its headquarters in Seoul, South Korea – AP

