Toby Love quiere que la bachata siga creciendo

El cantante, doble nominado al Latin Gramy, apuesta por el género musical que lo ha popularizado.

Horas antes de conocer su doble nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Productor del Año, por su nuevo disco Amor total, el neoyorquino de origen puertorriqueño y exintegrante de Aventura Toby Love habló de su nuevo disco, la popularidad de la bachata y planes futuros.

¿Qué satisfacciones te ha dado esta nueva producción?

Llegamos a la posición número uno con el primer sencillo que se llama Lejos que yo escribí después de una discusión con mi exnovia. So… (risas). Y Todo mi amor eres tú [basado en ‘I Just Can’t Stop Loving You’] es un tributo a Michael Jackson, a quien admiro.

¿A qué otros cantantes admiras?

La lista es muy grande. Soy súper fan de Bruno Mars, Rihanna, Juan Luis Guerra… de diferentes tipos de música también, no solo de la bachata, ni el R&B. Me gusta la cumbia. Y ya estamos trabajando en un featuring [colaboración] con AB Quintanilla. Estamos trabajando muy fuerte gracias a Dios.

¿Qué tiene la bachata que la hecho tan popular?

El público de la bachata es huge [muy grande], por eso está muy metido. [Hasta] a nivel mundial lo es. Fui a París y esa gente estaba cantando mis canciones. Y es que la juventud aceptó [la bachata] y [por eso] va a seguir creciendo. Antes la bachata no era aceptada en el mercado porque era de barra, pero ahora es más comercial por los fans.

¿Tú te consideras uno de los pioneros de este género?

Seguro, con la agrupación Aventura fui el primer vocalista de R&B en bachata. Eso no existía antes de Toby Love. También trabajé en la bachata urbana que tampoco existía.

Pude mirar en tu cuenta de Twitter que has estado viajando mucho.

Sí, he estado en Puerto Rico, en República Dominicana… Y próximamente regresaremos a París, a Roma también. Tengo pensado llevar mi Amor Total World Tour por Europa… para el próximo año.

¿Alguna vez te imaginaste que cantarías en París o Roma?

La aceptación es un ¡boom!, gracias a los fans. Desde chiquito yo siempre quería ser cantante. Vengo de una familia musical; mi papá tocaba con un grupo de salsa, mi mama toca un poco de bajo, los tíos míos son productores y desde chiquito escuchaba diferentes tipos de música. Mi papá me enseñó a tocar percusiones y ya después aprendí otros instrumentos. Pero nunca he tomado clases [aunque] me gustaría, para aprender más trucos… Sé tocar timbales, la güira, un poco de piano, guitarra, bajo, trompeta, un poquito de todo.

¿Qué tanto influye ese conocimiento a la hora de grabar y producir tus temas?

Soy el stage manager, el musical director de mi grupo [risas]. Ese proceso es muy bonito. A mí me gusta sentarme afuera en mi patio y mirar la vista, el agua, eso me inspira. La mayoría de las veces las mujeres son las que me inspiran, mi gran inspiración.

Y después de romper con tu novia, ¿sigues soltero o regresaron?

Por ahora estoy soltero. Y realmente no tengo tiempo [para una relación] porque tengo mucho trabajo.

¿De dónde surgió tu nombre artístico?

Toby, porque siempre me han dicho así, Tabito [por Octavio]. Y Love surgió por lo enamorado, me quedé con ese apodo desde la escuela.

¿Se necesita estar enamorado para cantar bachata?

Claro [risas].

¿Pensaste en algún momento solo cantar en inglés?

Claro, por eso canto en Spanglish, para introducir eso, para que la gente sepa que eso viene en el futuro. Si yo hago 12 canciones para el disco, una o dos vienen en inglés. Y yo quiero hacer un disco en R&B y de fusiones, eso vendrá pronto.

¿Cómo describirías tu etapa en Aventura?

Aventura fue como un bridge, un puente en mi carrera. Pero ellos nunca me dieron un deal [acuerdo]. Eso lo tuve que conseguir yo, no fue algo tan fácil pero ellos son mis hermanos, los adoro y siempre hablo con ellos… Siempre me encuentro con Henry [Santos] en Miami.

¿Qué es lo mejor de este disco?

Con éste, trabajé con Sergio George, al que yo respeto mucho. Tuve la oportunidad de producir el 90 por ciento de este disco. Fue una experiencia inolvidable y me siento bendecido. No voy a decir que es un disco diferente, porque todo el mundo dice eso, el 80 por ciento es bachata tradicional, urbana, y el resto es de fusiones. Y le di el mil por ciento de mí.

Toby Love se presenta el jueves 26 de septiembre a las 9:00 p.m. en el Conga Room, , 800 W. Olympic Blvd., Los Ángeles. Entrada general $25. Información en (213) 745-0162 o www.congaroom.com.