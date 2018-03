“No es ‘impeachment’, es golpe” y otras frases cruciales del discurso de Dilma Rousseff

La recién suspendida de su cargo se dirigió a la nación para catalogar el proceso de juicio político en su contra de "una farsa"

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recién suspendida de su cargo por el Senado, se dirigió a la nación para catalogar el proceso de juicio político en su contra de “una farsa” y exhortar a sus seguidores a luchar contra el “golpe”.

Hablando desde el palacio presidencial de Planalto, Rousseff defendió los logros de su gobierno y advirtió que en el juicio político al que será sometida no estará en juego su mandato, sino el “futuro” del propio país.

BBC Mundo resume las principales frases de su discurso:

“Golpe”

“Mi gobierno ha sido objeto de un intenso e incesante sabotaje. El objetivo evidente ha sido impedirme gobernar y, así, crear un ambiente propicio a un golpe. Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es ‘impeachment’, es golpe”.

“El golpe amenaza la democracia y todo lo que el pueblo ha logrado en estos años”.

“Elegida por 54 millones”

“Yo fui elegida con 54 millones de votos de los ciudadanos brasileños. Lo que está en juego ahora no es mi mandato, sino el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo y la Constitución”.

“Este golpe no es sólo para retirarme del cargo, una presidenta legítimamente elegida. Quieren prevenir la ejecución de un programa votado por 54 millones de ciudadanos”.

“Nunca un soborno”

“No he violado las leyes presupuestales. No hay razón de que me realicen un ‘impeachment’. No tengo cuentas bancarias en el exterior. Nunca he recibido un soborno y nunca he cometido un acto de corrupción”.

“Farsa”

“He sufrido la mayor de las brutalidades que se pueden cometer contra un ser humano: ser castigada por un crimen que no cometí”.

“El destino siempre me enfrentó a muchos desafíos, grandes desafíos, algunos casi imposibles de superar. Pero los superé. Sufrí tortura, enfermedad. Ahora sufro el dolor de la injusticia. Lo que me duele es que soy víctima de una farsa jurídica y política”.

“Primera presidenta”

“Estoy orgullosa de ser la primera mujer elegida presidente de Brasil. En mis años en el cargo tuve dignidad y honré los votos depositados en mí”.

“Lucharé”

“Lucharé con todas las herramientas a mi disposición para llevar mi cargo a término hasta diciembre de 2018”.

“Le pido al pueblo que se mantenga unido y luche por la democracia. Esta lucha no concluirá pronto, necesita nuestra dedicación; la lucha contra el golpe será grande pero ganaremos”.