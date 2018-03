Las series de penales con más fallas en la historia

La definición entre Alemania e Italia del sábado pasado es una de las que más fallas ha registrado en la historia

Aunque es habitual que Italia sufra en series de penaltis, y que Alemania obtenga el triunfo también por esa vía, lo visto el sábado pasado en Burdeos resultó extraño y hasta histórico por la cantidad de penaltis que se fallaron.

Desde los 12 pasos fallaron sus disparos los italianos Zaza, Pelle, Bonucci y Darmian además de los alemanes Muller, Ozil y Schweinsteiger.

Nunca antes en una Eurocopa de Naciones se habían fallado tantos penaltis. Entre alemanes e italianos dejaron escapar siete de 18 ejecuciones.

No se fallaban tantas ejecuciones en un torneo entre selecciones tipo A desde que el año pasado, en la Copa Oro de la Concacaf, se dio una serie muy parecida entre Panamá y Trinidad y Tobago, que también desperdiciaron siete ejecuciones de las 18 que necesitaron para definir aquel duelo de Cuartos de Final que se efectuó en el estadio Metlife de New Jersey.

En toda la historia sólo hay una serie de penaltis con más fallas y también se dio en el marco de una Copa Oro. Eso sucedió el 7 de julio de 1991 en el Memorial Coluseum de Los Ángeles.

Estados Unidos y Honduras necesitaron de una tanda desde el manchón de los 12 pasos para definir al campeón de esa primera edición de la Copa Oro.

En esa serie se ejecutaron 16 penas máximas y sólo se anotaron siete, es decir nueve disparos no acabaron en las redes, ya que fallaron, por Estados Unidos, Peter Vermes, Hugo Pérez, Ted Eck y Brian Quinn, y por Honduras Marco Anariba, Gilberto Yearwood, Basilio Zapata, Luis Cálix y Juan Espinoza.

Hay que decir que Italia ya ganó por la vía del penalti una Copa del Mundo, en Alemania 2006, pero su balance en definiciones de este tipo es muy negativo, ya que fue vencido en siete de 11 tandas desde los 12 pasos.

La squadra Azzurra fue vencida en series de penaltis tres veces en Eurocopas (vs. Checoslovaquia en 1980, contra España en 2008 y frente a Alemania en 2016), tres en Mundiales (vs. Argentina en 1990, Brasil en 1994 y Francia en 1998) y una vez en la Copa Confederaciones (2013 vs. España).

En cambio Alemania tiene marca casi perfecta en este tipo de definiciones, ya que supo ganar seis de las siete ocasiones en las que se vio obligado a definir partidos por la larga ruta, y sólo perdió una vez, frente a Checoslovaquia en la Final de la Euro de 1976.