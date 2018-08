Los 80 años de Consumer Reports

Temas que estuvieron en la portada de la revista

Para festejar los 80 años de la publicación de nuestra revista y el trabajo de nuestra organización para mejorar el mercado para los consumidores, presentamos aquí algunas de nuestras portadas más cautivadoras.

Los años de 1930

MAYO DE 1936

“Consumers Union comienza su tarea de brindar orientación técnica para los consumidores”, decía la primera nota de nuestro editor. Evaluamos los Alka-Seltzer, medias para mujer y jabones, y escudriñamos la leche pasteurizada. También dijimos que el precio era la única diferencia real entre la leche de grado A y la leche de grado B.

DICIEMBRE DE 1936

Por primera vez hicimos sonar la alarma acerca de la publicidad excesiva y la “propaganda de los proponentes de las modas alimenticias” respecto de las vitaminas, y señalamos que una dieta equilibrada era todo lo que necesitaba la mayoría de la gente para mantenerse sana.

JULIO DE 1938

Luego de examinar los datos de investigación existentes en ese tiempo acerca del tabaco y el humo que incluyeron un vínculo con enfermedades tales como la bronquitis crónica, dijimos que los cigarrillos eran “probablemente levemente dañinos para la máquina humana”.

Los años de 1940

JULIO DE 1943

En un editorial virulento en tiempos de guerra, criticamos enérgicamente a los especuladores que se estaban aprovechando de la escasez de productos para cobrarles más a los consumidores. Apoyamos controles estrictos de precios – que entonces eran bastante controvertidos – para proteger al público y alentamos al gobierno a garantizar su cumplimiento.

ABRIL DE 1944

Desestimamos como “basura” científica los dispositivos utilizados en los laboratorios del sueño para tratar trastornos del sueño, afirmando que era más probable que factores tales como una mala alimentación y el estrés en el hogar y en el trabajo fueran las causas del insomnio.

OCTUBRE DE 1945

Evaluamos automóviles por primera vez en 1936, pero señalamos aquí que aunque se había eliminado la prohibición de la Segunda Guerra Mundial contra la fabricación de nuevos autos, sería inteligente por parte de los compradores que esperaran hasta 1947 para comprar uno, debido a que los últimos modelos verdaderamente “nuevos” habían sido fabricados en 1942.

OCTUBRE DE 1947

Empresas como Blackstone y Bendix lanzaron los primeros modelos de lavadoras automáticas, con precios de hasta $345. Nuestras evaluaciones revelaron que la mayoría no limpiaba tan bien como las mejores máquinas exprimidoras.

Los años de 1950

FEBRERO DE 1953

En nuestros continuos reortajes acerca de los cigarrillos, consideramos que la evidencia de la relación entre fumar mucho y el cáncer de pulmón era “muy sugerente”, más de 4 años antes de que la oficina del cirujano general lo declarara un peligro para la salud pública.

ABRIL DE 1954

Evaluamos el primer televisor en color, de Westinghouse, cuando salió a la venta. Tenía una pantalla de 121/2pulgadas y costaba $1,295 (más de $11,000 en dólares actuales). Nuestro veredicto: Dado que las imágenes eran borrosas y los colores se superponían, “la tecnología necesita refinamiento”.

MAYO DE 1956

Aunque la incorporación de cinturones de seguridad en los autos nuevos no fue obligatoria hasta 1968, la apoyamos con firmeza. En nuestras primeras evaluaciones, 26 de 39 cinturones reprobaron nuestras pruebas de estática y choques simulados. Continuamos la evaluación regular y promovimos normas federales para esta importante característica de seguridad.

FEBRERO DE 1958

Ofrecimos consejos sobre cómo adelgazar y evaluamos la ciencia detrás de las llamadas máquinas reductoras. Nos burlamos de un dispositivo inútil, el Relax-A-Cisor, del que se decía que reducía la cintura al activar los músculos con una estimulación eléctrica de bajo voltaje.

MARZO DE 1959

Luego de evaluar leche de 50 distribuidores en los Estados Unidos y Canadá y de examinar otros datos, concluimos que la lluvia radiactiva generada por pruebas de bombas nucleares (en la forma de estroncio-90 radioactivo, que se deposita en los huesos) estaba en aumento en la leche.

Los años de 1960

ENERO DE 1962

Durante la Guerra Fría, muchos lectores pidieron orientación acerca de refugios contra la lluvia radioactiva nuclear. Nos negamos a evaluarlos, dado las variables complejas y los factores desconocidos, pero compartimos un informe detallado en primera persona de un científico que estaba construyendo uno propio.

JUNIO DE 1963

Mientras millones de estadounidenses – alrededor de 4 de cada 10 – seguían fumando, publicamos un análisis exhaustivo de 16 páginas de investigaciones científicas y concluimos que “estamos viviendo en medio de una gran epidemia de cáncer de pulmón”.

FEBRERO DE 1965

A medida que la gente se mudaba a los suburbios, la cantidad de autos en la carretera aumentó en casi un tercio entre 1950 y 1963. Para resolver el “lío de la hora pico”, pedimos horarios laborales escalonados, carriles exclusivos para autobuses, mejores autopistas y más sistemas de trenes para la gente que viaja al trabajo.

Los años de 1970

AGOSTO DE 1972

En nuestras primeras pruebas de asientos infantiles para automóviles, encontramos que 12 de los 17 modelos eran “Inaceptables”. Seguimos abogando por normas federales de seguridad más estrictas. En 1981, disposiciones gubernamentales más severas ayudaron a eliminar del mercado diseños de asientos de inferior calidad.

JUNIO DE 1974

Durante una iniciativa a nivel nacional para limpiar vías de agua públicas, promovimos mayores esfuerzos de limpieza de la contaminación, el uso de filtros para el agua y agua embotellada, y la aplicación de presión comunitaria sobre los legisladores. Nuestra serie tripartita ganó un prestigioso premio National Magazine Award.

NOVIEMBRE DE 1976

Les lavamos el pelo a 217 hombres y mujeres con todo tipo de pelo. Aunque algunos comerciales hicieron todo lo humanamente posible por atraer compradores – Herbal Essence, por ejemplo, invitaba a los usuarios a “entrar en un jardín de delicias terrenales” – todos menos un puñado de los 77 shampoos cumplieron bien su función.

Los años de 1980

SEPTIEMBRE DE 1983

En un informe de 28 páginas, ofrecíamos consejos para aquellos que pensaban en comprar una computadora para el hogar. Evaluamos 17 modelos, entre ellas la Atari 400, Commodore 64 y Apple IIe. Predijimos que para el año 2000, las computadoras serían tan comunes en los hogares como los televisores.

MARZO DE 1986

Desde 1936, nuestros expertos médicos denunciaron el hecho de que al público de Estados Unidos lo estaba engañando respecto de los suplementos. Mientras las ventas anuales se acercaban a los $3 mil millones, presentamos nuevamente la evidencia que mostraba que la mejor manera de obtener vitaminas era comiendo una dieta equilibrada.

JULIO DE 1987

Aunque las distintas formulaciones de Tide, el detergente para la ropa de mayores ventas, se ubicaron en el segundo lugar, el quinto y el sexto en nuestras pruebas, el gran ganador fue Liquid Cheer. Encontramos que dejaba la ropa más limpia que los demás.

MARZO DE 1989

Durante los primeros años de la epidemia del SIDA (AIDS), realizamos pruebas en 40 variedades de condones, lo cual incluyó inflarlos hasta que estallaran. Recibimos cartas de apoyo por haber rescatado al condón del oscurantismo así como críticas por no promover la abstinencia.

MAYO DE 1989

Los productores de manzanas prometieron dejar de utilizar el pesticida Alar en 1986 después de años de investigación que lo asociaban al cáncer. Pero cuando evaluamos manzanas rojas de la zona de la ciudad de New York y el jugo de manzana comprado en supermercados, aún encontramos niveles altos del pesticida.

Los años de 1990

AGOSTO DE 1990

Reprendimos a las compañías aseguradoras por negar a muchos estadounidenses cobertura por tener un estado de salud menos que perfecto, impidiendo a algunos comprar un seguro médico a ningún precio.

FEBRERO DE 1992

Nuestra investigación de 6 meses de duración cuestionó la calidad y la seguridad del pescado y los mariscos frescos. Casi la mitad de las 113 muestras de salmón, lenguado, bagre, almejas y otros pescados y mariscos estaban contaminados con bacteria fecal; otros contenían mercurio y PCB, un agente cancerígeno potencial.

Los años de 2000

OCTUBRE DE 2003

En 2002, 7 millones de estadounidenses fueron víctimas de robo de identidad. Además de describir cómo operan los ladrones, ofrecimos consejos sobre cómo prevenir el robo de identidad y qué hacer si te conviertes en su víctima.

SEPTIEMBRE DE 2010

Al seguir echando luz sobre la industria de los suplementos en gran parte no regulada, denunciamos “la sucia docena”, 12 productos que contienen ingredientes que te pueden enfermar.

SEPTIEMBRE DE 2015

En un informe lleno de datos, analizamos más de 2 mil millones de cotizaciones de precio de seguros de automóviles, exponiendo las maneras secretas en que se fijan los precios al consumidor. Y revelamos anuncios comerciales hábiles que ocultan prácticas injustas – e inquietantes – de la industria.

