Black Eyed Peas se une a concierto de Ariana Grande por las víctimas de Manchester

El grupo Black Eyed Peas anunció que participará este domingo en el concierto de Ariana Grande para ayudar a los afectados por el ataque en Manchester.

Este martes, Grande anunció que regresaría a Inglaterra para presentar el concierto One Love Manchester, cuyas recaudaciones serán usadas para ayudar a las víctimas y a sus familiares.

Coldplay, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Niall Horan y Take That también participarán en el evento, que se llevará a cabo en el estadio de críquet Old Trafford.

Los boletos saldrán a la venta este jueves. Quienes asistieron al concierto de Ariana Grande el día del atentado pueden solicitar entradas gratuitas.

De acuerdo con The Guardian, se espera que cerca de 50 mil personas acudan.

Luego de que se confirmara el show, la cadena televisiva ITV anunció que transmitirá la final del reality Britain’s Got Talent este sábado, un día antes de lo originalmente previsto.

“El concierto benéfico One Love Manchester de Ariana Grande está uniendo a artistas y al público, y recaudará fondos para el Fondo de Emergencia de Manchester, de la Cruz Roja. No tenemos ningún interés en distraer de esta importante causa, así que decidimos cambiar la final de Britain’s Got Talent“, dijo un vocero de la compañía.

El ataque de la semana pasada, que dejó 22 muertos y más de 110 heridos, sucedió poco después de que la cantante terminara una actuación en Manchester.