“Tecatito” Corona pide disculpas y se dice listo para regresar con la selección mexicana

El delantero del Porto de Portugal insiste en que no podía jugar la Copa Confederaciones por un problema familiar del que no quiere hablar

CIUDAD DE MÉXICO 12-Jul .- Superado el problema familiar por el cual declinó su convocatoria a la Copa Confederaciones, Jesús “El Tecatito” Corona está dispuesto a representar a la Selección Mexicana en caso de ser requerido.

“Estoy listo, no es nada con México, con mi Selección y compañeros, estoy al cien por ciento con ellos, por la lucha y por los objetivos. Lo que pasó en la Confederaciones lo sigo pensando y me pongo triste, pero de verdad no podía estar ahí, pero para lo que venga estoy dispuesto”, dijo a Marca Claro.

El próximo partido del Tricolor es el primero de septiembre, frente a Panamá en la continuación del Hexagonal.

El “Tecatito” no ahondó en los motivos de su pausa con el Tri.

“Fue por un tema familiar y lo he dicho a quién me lo ha preguntado, y es algo que no voy a decir. Quien lo quiera respetar que lo respete, quien no, ya lo hemos visto, están diciendo puras cosas que sobrepasan el límite y deberían disculparse, pero si no lo hacen me da igual.

“En su momento se lo dije (a Juan Carlos Osorio), no era otra cosa más que en mi cabeza, no podía estar ahí y de verdad que hubiera querido jugar la Confederaciones con ellos, pero la verdad no podía por donde lo viera, así que una disculpa a todo México que siempre ha sido un orgullo representar a todo mi país”, expresó.