Comparan canal de noticias de Trump en Facebook con “propaganda política” de Corea del Norte

Trump TV es el informativo con el que el presidente quiere combatir lo que él llama "noticias falsas"

Aumentan los trabajos, baja el desempleo, suben los índices de la bolsa, crece la confianza del consumidor, el país se recupera y ¿la inmigración?, es mala, muy mala.

Esas son las “noticias verdaderas” de la semana en Estados Unidos, las que los medios no cuentan.

O, al menos, eso afirman las presentadoras del polémico informativo para Internet creado por el presidente de Estados Unidos para combatir a los medios tradicionales y sus “noticias falsas” y que ha sido bautizado por la prensa estadounidense como “Trump TV”

El primer video fue lanzado a finales de julio, con la nuera del mandatario, Lara Trump, como presentadora. En el mismo dejaba claro desde el principio el objetivo del programa: ” Apuesto a que no han oído hablar de todos los logros del presidente esta semana por todas las noticias falsas que circulan por ahí “.

Luego, Lara Trump hizo un resumen de más de un minuto de todas las “noticias verdaderas” de los últimos días, es decir, aquellas que resaltaban los supuestos logros del mandatario, principalmente en materia económica y migratoria.

Pero no quedó ahí.

Este domingo, el informativo, denominado “Noticias de la semana”, tuvo su segunda edición. Esta vez, presentado por Kayleigh McEnany, una periodista que hasta el sábado aparecía en la cadena CNN, donde mantenía una postura de abierto apoyo a Trump y a su presidencia.

La transmisión, que se realiza desde la Torre Trump en Nueva York y se difunde a través de la página personal del mandatario en Facebook, generó polémica dentro de la clase política y los medios de comunicación estadounidenses, por considerar que se trata de un ejercicio de propaganda similar al utilizado por gobiernos de corte autoritario.

“Es como en Corea del Norte”

Evan McMullin, el excandidato independiente a la presidencia de Estados Unidos que se enfrentó a Trump y a Hillary Clinton en 2016, describió el video como “el tipo de propaganda que se vería en Corea del Norte”.

Para el diario The Washington Post , la trasmisión del domingo pareció, más que un informativo, “propaganda real” o “televisión estatal”, mientras, varios periodistas de CNN , la cadena contra la que Trump mantiene un férreo combate verbal desde su campaña presidencial, también cuestionaron el programa por tener un corte similar al que transmiten los gobierno de Corea del Norte, Rusia y Siria.

Las críticas van desde el resumen de las temáticas (odas a la labor del presidente, generalmente con datos fuera de contexto o no verificados), hasta la propia escenografía desde la que las presentadoras realizaron la transmisión.

Los segmentos fueron filmados con un telón de fondo con el logotipo de la campaña presidencial de Trump y el nombre de su sitio web, mientras un mensaje en la parte inferior de la pantalla insta a los espectadores a suscribirse a futuras actualizaciones y a seguirlas a través de las redes sociales.

Centenares de seguidores de la página personal de Facebook del mandatario, por su parte, celebraron la iniciativa, por considerar que constituye una alternativa de comunicación ante las críticas frecuentes de los medios hacia el republicano.

“Es triste, pero necesario tener que transmitir los logros del presidente de esta manera. Los medios deberían hacer su trabajo mejor al contar noticias nacionales. Pero es como es. Despierta, Estados Unidos. Tenemos un presidente que funciona”, escribió uno de los seguidores.

Trump y los medios

Desde su llegada al poder, Trump recrudeció su crítica a la mayor parte de los medios de comunicación de Estados Unidos, a los que acusa de “cacería de brujas” y de difundir “noticias falsas” sobre su gobierno.

Generalmente, suele destacar los trabajos de la cadena de televisión Fox News, favorable a su gestión, y de Breitbart News, un sitio de ultraderecha que dirigió por años Stephen Bannon, el estratega de la Casa Blanca.

El principal foco de los cuestionamientos ha sido la televisora CNN, al punto de que en julio pasado Trump retuiteó un video en el que se le ve golpear a una persona a la que le sobrepusieron en la cabeza el logo del canal fundado por el multimillonario Ted Turner.

Medios como The Washington Post o The New York Times son criticados con frecuencia por el gobernante en Twitter, principalmente cuando cuestionan su trabajo frente a la Casa Blanca o denuncian la supuesta relación de miembros de su campaña presidencial con el Kremlin.

El ataque de Trump a los medios se dirige en ocasiones de forma abierta a los periodistas.

Durante la campaña presidencial se burló en una conferencia de prensa de un periodista discapacitado y en junio pasado, atacó a dos presentadores de un programa matutino de MSCNB.