Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 19 de agosto

Jazz Latino

En San Francisco, el Festival Yerba Buena Gardens presenta a la sensacional joven vocalista cubana Daymé Arocena con su magnífico nuevo álbum ‘Cubafonía’. También se presentará el grupo juvenil Latin Jazz Youth Ensemble of San Francisco. El concierto gratuito será el sábado 19 de agosto, 1 pm a 3 pm, en la explanada de los jardines de Yerba Buena, sobre la calle Mission entre las calles 3ª y 4ª. www.ybgfestival.org

Celso Piña

El rebelde del acordeón, Celso Piña, hará una presentación exclusiva en la ciudad de Watsonville. Celso se presentará el sábado 19 de agosto, 9 pm, en The Appleton Ballroom, en 410 Rodriguez St. www.brownpapertickets.com

La Santa Cecilia

La galardonada banda del sur de California, La Santa Cecilia, llega a la ciudad de Oakland para presentar su nuevo proyecto ‘Amar y Vivir’. Junto con La Santa Cecilia se presentarán los grupos del Área de la Bahía, LoCura y La Pelanga DJs. El show será el sábado 19 de agosto, 9 pm, en The New Parish, en 1743 San Pablo Ave. www.lasantacecilia.com

Domingo 20 de agosto

Brasil en los Jardines

Durante 20 años California Brazil Camp ha reunido a músicos y compositores novatos con los más importantes de Brasil, y para celebrar este año tan importante habrá un concierto gratuito al aire libre en San Francisco. El show será el sábado 20 de agosto, de 1pm a 3 pm, en la explanada de los jardines de Yerba Buena, sobre la calle Mission entre las calles 3ª y 4ª. www.ybgfestival.org

Luchas, comida, mezcal y más

Calavera, cocina mexicana y agave bar en el corazón de Oakland invitan a una tarde amistosa para familia y amigos llena de lucha libre, comida, mezcal, arte y música. Diversión para todas las edades. Niños menores de 12 entran gratis. La tardeada será el domingo 20 de agosto, de 2 pm a 6 pm, en 2325 Broadway. Boletos en www.eventbrite.com

Jueves 24 de agosto

Residente

René Pérez, mejor conocido como Residente e integrante de Calle 13, llega a la ciudad de San Francisco presentando su proyecto como solista donde explora su ADN y su viaje por el mundo donde descubre sus raíces. Residente se presentará el jueves 24 de agosto, 8 pm, en The Regency Ballroom, 1300 Van Ness Ave. www.residente.com

Viernes 25 de agosto

Dr. César Lozano

El popular Dr. César Lozano estará en la ciudad de San José presentando su conferencia ‘Actitudes Positivas antes la Adversidad’ en su gira USA 2017. Será una plática llena de alegría y consejos que podrán cambiarte la vida. Lozano se presentará el viernes 25 de agosto, 8 pm, en el Civic National Civic, 135 West San Carlos St. www.cesarlozanogirausa.com

Música venezolana

El Yerba Buena Garden Festival en San Francisco presenta un proyecto de música venezolana para niños. Se explorará los sonidos folklóricos del país, como el joropo y el merengue (no confundirse con el popular estilo de baile dominicano del mismo nombre). El evento será gratuito para toda la familia. La fiesta será el viernes 25 de agosto, de 11 am a 12:15 pm, en The Children’s Garden, al lado del carrusel, sobre las calles 4ª y Howard. www.ybgfestival.org

Sábado 26 de agosto

Feria de la familia

La ciudad de Antioch invita a su gran evento del verano, la Feria de la Familia. Habrá actividades para los pequeños, paseos en pony, juegos, premios, música, vendimia y mucho más. La entrada es gratis para toda la familia. La feria será el sábado 26 de agosto, de 10 am a 5 pm, en el 2550 Sommersville Rd. www.facebook.com/antiochfamilyfair

Fiesta italiana

La Fundación de la Herencia Italiana Americana en San José presenta el 37º Anual del festival Italian Family Festa. Será un fin de semana de diversión, música, comida, actividades culturales y mucho más. La fiesta será el 26 y 27 de agosto, de 11 am a 6 pm, en el History Park, en el 1650 Senter Rd. www.italianfamilyfestasj.org

Viernes 10 de noviembre

Ana Gabriel

La cantautora mexicana Ana Gabriel llega en concierto al Área de la Bahía. La artista se presentará el viernes 10 de noviembre, 8 pm, en el Oracle Arena de la ciudad de Oakland. Boletos en www.ticketmaster.com