La polémica entrevista de Bannon que no le gustará nada a Trump

El estratega de la Casa Blanca contradice al presidente

WASHINGTON – Steve Bannon, el estratega jefe de la Casa Blanca, ha manifestado su desacuerdo con el presidente de EEUU, Donald Trump, respecto a Corea del Norte y atacó a los supremacistas blancos, a quienes llamó “payasos” y “perdedores”, en una rara entrevista concedida a la revista progresista “The American Prospect”.

Según recogen hoy los medios estadounidenses, Bannon, uno de los miembros más polémicos del equipo del magnate dadas sus posturas de extrema derecha, tiene una visión distinta a la del mandatario sobre las tensiones con el país asiático.

“Hasta que alguien resuelva la parte de la ecuación que me muestra que diez millones de personas en Seúl no mueran en los primeros 30 minutos por (el uso de) armas convencionales, no sé de qué estás hablando, no hay solución militar aquí. Nos tienen atrapados”, dijo Bannon a la revista al ser preguntado al respecto.

El comentario del estratega jefe de la Casa Blanca contrasta con las recientes amenazas hechas por el mandatario estadounidense, quien advirtió a Pyongyang de la posibilidad de responder con “furia y fuego” a sus provocaciones con las pruebas de misiles balísticos intercontinentales, que según los expertos podrían alcanzar territorio de EEUU.

Sobre China, Bannon consideró que Estados Unidos está en una “guerra económica” y advirtió de que la hegemonía mundial recaerá en uno u otro dentro de 25 ó 30 años, un lugar privilegiado que según sus cálculos recaerá en Pekín “si vamos por este camino”.

“Sobre Corea, nos están engañando. Es sólo una atracción secundaria”, afirmó.

La rara entrevista, ya que Bannon no suele conceder este tipo de charlas con los medios, menos si son de corte progresista, fue llevada a cabo por el editor y columnista Robert Kuttner, quien explicó que fue iniciativa del propio Bannon.

“Bannon estaba de buen humor cuando me llamó el martes por la tarde para discutir la política de tomar una línea más dura con China (un tema que había tratado en una columna), y no escatimó en palabras describiendo sus esfuerzos para neutralizar a sus rivales en los Departamentos de Defensa, Estado y Tesoro”, escribió Kuttner sobre las divisiones internas en el gabinete del multimillonario.

Preguntado por los episodios de violencia racista ocurridos el pasado fin de semana en Charlottesville (Virginia) y que se saldaron con la muerte de una joven de 32 años arrollada por un neonazi, Bannon rechazó las posturas supremacistas.

“El etno-nacionalismo… son unos perdedores. Es un elemento marginal. Creo que los medios de comunicación lo están sacando demasiado, y tenemos que ayudar a aplastarlo, ya sabes, ayudar a aplastarlo más”, apuntó.

“Estos chicos son una panda de payasos”, agregó.

Las afirmaciones de Bannon a este respecto han sorprendido en el país, ya que durante cuatro años dirigió el sitio web de extrema derecha Breitbart News antes de ser contratado por Trump para unirse a su campaña electoral.

El propio Bannon ha calificado dicho portal como “una plataforma del alt-right” (extrema derecha alternativa).

A raíz de los episodios violentos de Charlottesville, diversos líderes de la defensa de los derechos civiles han pedido a Trump que despida a Bannon por sus lazos con los supremacistas blancos, aunque el multimillonario rechazó que su asesor sea racista.

“No es racista, puedo decirte eso. Pero veremos qué pasa con el señor Bannon“, dijo esta semana el mandatario al ser preguntado por el futuro de su estratega jefe.