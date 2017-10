Rashel Diaz aseguró que Don Francisco se burlaba de ella

La cubana rompió en llanto cuando habló del Alzheimer que padece su abuelita

La conductora de “Un Nuevo día“, Rashel Díaz visitó a Don Francisco, el animador chileno que ahora forma parte de las filas de Telemundo con su programa de entrevistas, Don Francisco te invita. La cubana estuvo en su programa para recordar sus inicios en la televisión hispana.

Entre risas y lágrimas la conductora remembró que sus primeros pasos en el mundo del entretenimineto fueron en Sábado Gigante, junto al chileno, cuando ambos trabajaron para la cadena Univision. “Empecé como azafata, luego fui cantante y bailarina“. Al hablar del canto Rashel estalló en risas porque aseguró que cantar se le da “fatal’.

Pero el punto álgido de la nota se dio cuando reconoció que le costó entender el trabajo en la televisión. “En Cuba no se veía Sábado Gigante. Solo teníamos dos canales el dos y el seis, eran canales nacionales. Yo no entendía en que me estaba metiendo“. Por esta razón le agradece a Don Francisco que prácticamente le haya enseñado todo lo que sabe de la industria. “Con él aprendí todo lo que sé. Pero él se burlaba de mí”, afirmó.

La cubana contó que “sí yo leía un comerical, él repetía y se burlaba de mí. Yo me acuerdo que yo salí de mi casa y decía: ‘Mami él se burla de mí todo el tiempo’. Y yo lloraba”. Entre risas contó como Don Fransico al aire se burlaba de las conversaciones que ella tenía con su mamá sobre novios. Luego, la bailarina y conductora aclaró: “Un día me sentó y me dio un consejo. Es el mejor consejo que me ha dado en mi vida. Él me dijo: ‘Mire hija usted ríase de usted misma'”. Pero siendo honesta, ella aseguró que no había sido fácil aprenderlo. Pero reconoció que así debe ser.

Rashel Díaz también explicó que su mejor momento en la televisión fue entrevistar a la Primera Dama de Estados Unidos. La conductora conversó con Michelle Obama. Y ese recuerdo lo atesora en su memoria.

La religión y el Alzheimer

La conductora dijo que en Cuba -su país natal- “quitaron la religión“, pero mi abuelita me habló mucho de Dios. Por esto ella dice que en su vida su fe es un pilar fundamental. Y así lo ha demostrado en sus redes sociales cada vez que comparte imágenes sobre sus reuniones religiosas.

Sobre su abuelita también habló, y contó su experiencia con ella ahora que esta padece Alzheimer. Entre lágrimas narró el dolor que vive cada vez que la acompaña, tomadas de las manos. Cuando sabe que ella la ve, pero no la reconoce. Don Francisco le recordó unas palabras que la conductora compartió en sus redes sociales en relación a su abuelita. En donde él destacó como Rashel se ha dedicado a quererla y a cuidarla en compañía de su familia.