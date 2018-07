Continúa la búsqueda de supuesto hombre armado en hospital de Sylmar

A estas horas prácticamente ya se ha instaurado la calma en el centro médico Olive View de UCLA, en Sylmar, después de que las autoridades lo evacuaran ante el reporte de una trabajadora de que había un hombre armado en el establecimiento, quien continúa bajo búsqueda mientras el hospital ya funciona con normalidad, informaron agentes del Sheriff del Conado de Los Ángeles.

No hay heridos, y los diputados no han encontrado ninguna evidencia de armas ni de disparos, agregó el portavoz Heather Fuqua. Los investigadores están examinando ahora los vídeos de las cámaras de vigilancia con la esperanza de que en algún momento se vea al sospechoso, imagen que se haría pública, según ABC7.

#LASD Hosp has been cleared and resuming normal operations . Susp not located and investigation continuing at Olive View Medical Center.

— LA County Sheriff’s (@LASDHQ) October 19, 2017