Compulsivo “binge racing” de Strangers Things 2 en Hollywood

Fanáticos de la serie de Netflix no durmieron para ver la segunda temporada de un tirón

La segunda temporada de Strangers Things llegó a Netflix y los más fanáticos de la serie en Los Ángeles acudieron a la sala Goya Studios de Hollywood para disfrutar de un maratón nocturno que arrancaba a las 00:01 am del viernes, hora del Pacífico, justo cuando la serie se hacía disponible en el servicio de streaming.

Unas 150 personas estaban preparadas para el “binge racing“, que Netflix define como el “logro” de ver una temporada completa de una serie en las primeras 24 horas en que está disponible, algo que 8.4 millones de compulsivos suscriptores de su servicio han hecho ya en alguna ocasión.

Como el sueño nos pudo antes y nos fuimos a dormir, no sabemos cuántos habrán aguantado hasta las 9 de la mañana, cuando estaba previsto que terminara la proyección del último episodio y comenzaba el desayuno para los supervivientes.

Las series más vistas compulsivamente

“Gilmore Girls” es la que más súper fanáticos acumula. Sorprender ver un tanto abajo en la lista series tan populares como “House of Cards” y “Orange Is The New Black”, pioneras en la producción original de Netflix. Según datos de la compañía, las series que más veces se han consumido en las primeras 24 horas son, por este orden:

1. Gilmore Girls: A Year in the Life

2. Fuller House

3, Marvel – The Defenders

4. The Seven Deadly Sins

5. The Ranch

6. Santa Clarita Diet

7. Trailer Park Boys

8. F is for Family

9. Orange Is the New Black

10. Stranger Things

11. Friends from College

12. Atypical

13. Grace and Frankie

14. Wet Hot American Summer

15. Unbreakable Kimmy Schmidt

16. House of Cards

17. Love

18. GLOW

19. Chewing Gum

20. Master of None

¿Y qué países hacen más “binge racing”?

Estados Unidos, donde nació Netflix, no es el primero de la lista, sino Canadá. Quizá el frío ayude a quedarse en casa sin separarse de la pantalla.

México, donde la serie que más se ha visto en modo compulsivo es “Club de Cuervos”, ocupa el 7º lugar en este podio que no sabemos si es positivo o no. ¿No sería mejor tomarse las cosas con un poco más de calma y disfrutar de una serie más tranquilamente?