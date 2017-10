Instagram cierra cuenta de Esperanza Gómez y pierde millones de seguidores

La exestrella porno anunció a sus seguidores que la red social decidió cancelar su cuenta sin tener un argumento convincente para hacerlo

¡Qué se la cierran!

Pero ella la vuelve a abrir.

Sin explicación y motivo aparente la cuenta de Instagram de Esperanza Gómez fue bloqueada definitivamente.

Triste, desconcertada y molesta, la exestrella porno anunció a sus seguidores que la red social decidió cancelar su cuenta sin tener un argumento convincente para hacerlo.

“Estoy súper, súper triste porque perdí casi 3 millones de seguidores y todo porque Instagram decidió cerrarme la cuenta“, expresó la colombiana mejor cotizada de la industria de entretenimiento para adultos.

Esta no es la primera vez que Instagram saca del aire a Esperanza por considerar que el contenido que ella pública es demasiado fuerte y rompe con los valores y reglas de esta red.

“No sé el motivo porque no me volvieron a censurar fotos”, aseguró Esperanza. “A pesar de que ustedes me pedían que les subiera foticos más calientes no lo volví a hacer.

“Me porté superjuiciosa y a ustedes les consta porque constantemente se quejaban de que no les daba el contenido que querían ver, pero lo hacía para que no me cerraran la cuenta y aún así me la cancelan.

“Así que perdí casi 3 millones de seguidores, pero se que con su apoyo voy a seguir adelante arrancando un nueva cuenta que se llama @esperanzagomezplus así que los espero a todos juiciositos para que me sigan apoyando”, agregó.

La actriz, quien en menos de 15 horas ya tenía casi 200 mil seguidores en su nueva cuenta, dejó en claro que será prudente en el manejo del contenido para que no la vuelvan a censurar.

Quienes quieran ver contenido más explícito, dijo, que ingresen a su sitio web fancentro.com con el nombre de Esperanza Gómez.

