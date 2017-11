Nacho Mendoza pudo salir de Venezuela y reencontrarse con su familia

Mira el momento de su llegad a Miami

Después de más de dos meses sin poder salir de Venezuela, y no ver a sus hijos y su esposa, en la madrugada de este viernes, Nacho Méndoza pudo salir de su país natal, y arribar a Miami donde tiene su actual residencia.

En un relato emocionante, la propia ‘Criatura’ compartió con sus seguidores de Instagram la travesía, pues aunque no pudo ser desde Venezuela a Estados Unidos, sí el cantautor viajó en un avión privado desde Colombia para darle la sorpresa a su familia, que ni se imaginaban que Nacho llegaría al hogar.

Bendiciones infinitas, Colombia. Muy agradecido con mis amigos de @migracioncol por su invaluable apoyo en este proceso. Gracias por permitirme estar "De vuelta en casa" 🤗. Luego les cuento cómo estuvo la bienvenida. Hermoso día para todos. ❤️ A post shared by Nacho "Miguelito" Mendoza (@nacho) on Nov 10, 2017 at 4:13am PST

El problema de Nacho para volver a su casa no era porque Estados Unidos no lo dejara entrara, ya que el cantante sí es residente del país, sino que el gobierno venezolano, del cual ‘La Criatura’ está activamente en contra, que no le entregó su pasaporte para viajar, por ende no lo dejaban salir.

Nacho logró con su cédula irse al país vecino, Colombia, que lo recibió con los brazos abiertos y le permitió viajar a Estados Unidos con su cédula venezolana y su residencia americana.

Recordemos que hace unos día Nacho y su ex compañero Chyno protagonizaron un pleito cuando este último, a través de la televisión, le mandó a decir que si quería podía viajar con su residencia americana. Mendoza lo tomó a modo de burla pues aunque es cierto que para entrar a Estados Unidos ese documento es suficiente, no para salir de Venezuela donde le exigen presentar su pasaporte venezolano.