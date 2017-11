Final de ‘Mira Quién Baila’: Hora y canal para ver ganador en vivo

La competencia revelará a su ganador quien se llevará $50,000

El programa “Mira Quién Baila” llega a su fin tras varias semanas intensas en donde los famosos dieron lo mejor de si.

En juego están $50,000 dólares para una institución benéfica. Durante la final presentada por Chiqui Delgado y Javier Poza, regresará Casper Smart como juez invitado.

FINALISTAS

Ana Patricia Gámez: TeletónUSA y el Instituto de Rehabilitación Pediátrico (Children’s Rehabilitation Institute o CRIT-USA) para enfermedades neurológicas y musculoesqueléticas.

Danell Leyva: The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, corporación sin fines de lucro que opera con fondos privados con la misión de combatir la crueldad contra los animales en Estados Unidos.

Dayanara Torres: San Jorge Children’s Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la salud y el bienestar de niños en Puerto Rico.

FECHA Y HORA DE TRANSMISIÓN

Fecha: domingo 19 de noviembre

Hora: 8pm Este/Pacífico, 7pm Centro

Canal: Univision