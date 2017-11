Shakira está feliz y agradecida con sus fans por su nominación al Grammy

After winning best Best Contemporary Pop Vocal Album at the #LatinGRAMMYs, El Dorado just scored a 🇺🇸 #GRAMMYs nomination for Best Latin Pop Album! ~ El Dorado, después de ganar en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo en los @latingrammys acaba de recibir la nominación de Mejor Álbum Latino Pop en los 🇺🇸 #GRAMMYs @recordingacademy! ShakHQ

