Impunidad asesina: La “Migra” no investiga muerte de indocumentados a manos de sus agentes

Más de 55 muertes de indocumentados a manos de la Patrulla Fronteriza siguen en la impunidad

Una coalición pro inmigrantes pidió hoy una investigación independiente sobre la muerte de 55 indocumentados a manos de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México en la ultima década, incluyendo el más reciente caso registrado esta semana en Arizona.

“No creo en la versión de la Patrulla Fronteriza; la nueva administración del Presidente Donald Trump les ha dado ‘licencia para matar’, dijo hoy a Efe, Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona, al término de una conferencia de prensa en la ciudad de Tucson.

“Es el colmo. Muy poquitas personas están cruzado la frontera. Estamos hartos de escuchar pretextos como que ‘nos atacaron’, ‘nos tiraron piedras’, y sabemos que aunque tengamos videos de los hechos, la Patrulla Fronteriza lo continuará negando”, enfatizó la activista.

La alianza, compuesta por organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos, México y de otros países latinoamericanos, considera estos casos una consecuencia más de la creciente militarización de la frontera.

De acuerdo con cifras de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Suroeste (SBCC), entre el 2010 y este año se han reportado 55 muertes de inmigrantes indocumentados a manos de agentes fronterizos, a lo largo de la frontera con México.

El caso más reciente ocurrió en una zona apartada del desierto de Arizona, el pasado día 29.

Según el informe de la Patrulla Fronteriza, dos agentes trataron de arrestar a un grupo de indocumentados cuando uno de ellos atacó a un militar logrando apodarse de su arma.

Entonces, según lo divulgado, el otro agente le disparó mortalmente.

“Estamos en un momento en que no podemos aceptar la versión de la Patrulla Fronteriza, no sabemos qué va a pasar con los testigos, tres indocumentados guatemaltecos. Ellos no traían armas”, dijo García.

“En base a testimonios ofrecidos sobre otros casos, sabemos que los agentes fronterizos en las zonas apartadas son muy ‘machos’ al momento de arrestar a los inmigrantes”, sostuvo la activista.

Por su parte, Eduardo García, del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch), comentó que este caso muestra nuevamente la situación de “violencia estructural” con la que la Patrulla Fronteriza actúa.

“La Patrulla Fronteriza opera de manera impune. Hay 55 personas que (presuntamente) han sido asesinadas por esta patrulla y ningún caso ha sido realmente investigado”, dijo.

La coalición firmó una misiva haciendo un llamado para que se lleve a cabo una investigación independiente de cada uno de estos casos.