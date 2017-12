Video: Gabriel Soto aclara si tuvo sexo con Marjorie de Sousa

El actor de Televisa admite que las fotos de el y Marjorie fueron "muy sugestivas"

A pesar de que Gabriel Soto había pedido discreción ante el anuncio de su separación la semana pasada, el actor de la telenovela “Caer en tentación” otorgó una entrevista en donde aclara la situación con Marjorie de Sousa.

Mucho se ha especulado si Soto y De Sousa tuvieron más que una amistad pero el actor de Televisa dijo que ni siquiera un beso se dieron.

“Fue una cargada en donde se ve el bikini“, dijo en entrevista al programa “De primera mano”. “Si ustedes ven las luchas, hay cargadas así. Si hubiera sido en otro lugar y Marjorie no hubiera estado en bikini no se hubiera causado el alboroto que se causó“.

Soto niega que haya habido más con la actriz de origen venezolano.

“Fueron unas fotos muy sugestivas, si, pero te repito, de eso a que yo haya tenido relaciones sexuales con la Señora Marjorie de Sousa, lo niego categóricamente. Jamás ni siquiera la toqué“, apuntó.

Gabriel se ha visto involucrado en la situación legal entre Marjorie de Julián Gil a tal grado que se cuestionó si el hijo de estos últimos dos era de el. Soto dice estar dispuesto a hacerse una prueba de ADN.

“Que me lo hagan”, dijo con seguridad. “No tengo absolutamente nada que esconder. A las pruebas me remito. El tiempo me va a dar la razón..“

Soto no entiende porque se empeñan en incluirlo en esa situación si “Julián todo el tiempo ha aceptado que Matías es su hijo y yo todo el tiempo lo he negado porque se que no es cierto“.