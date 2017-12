Mario Batali también cae en desgracia acusado de acoso

El célebre Chef y 'restaurateur' es otro que muerde el polvo en la avalancha de acusaciones sexuales

Nueva York-. Cuatro mujeres acusan al chef Mario Batali de contacto inapropiado en un patrón de comportamiento que abarca al menos dos décadas, de acuerdo con docenas de entrevistas realizadas por el portal online Eater NY, de Vox Media.

La publicación también revela que el chef Batali fue reprendido por comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo hace tan solo dos meses. Según un portavoz de Batali & Bastianich Hospitality Group, la empresa de servicios de gestión de restaurantes que brinda apoyo a alrededor de 24 restaurantes propiedad de, entre otros, Batali y Joe Bastianich, en octubre de 2017, un empleado de un restaurante de B & B informó oficialmente del comportamiento inapropiado de Batali a la compañía.

Esta es la primera queja formal contra el renombrado chef, quien según la empresa, fue amonestado y obligado a recibir capacitación.

En una declaración a Eater, Batali dijo que se está alejando de las operaciones diarias de sus negocios por un período de tiempo no especificado. El canal televisivo ABC, también le ha pedido que se separe del programa diurno The Chew, que copresenta desde 2011, “mientras revisamos las acusaciones que recientemente nos han llamado la atención”, dijo un vocero.

Batali no negó todas las acusaciones, diciendo que “coinciden” con la forma en que se ha comportado.

“Me disculpo con las personas a las que he maltratado y herido. Aunque las identidades de la mayoría de las personas mencionadas en estas historias no me han sido reveladas, gran parte de la conducta descrita coincide, de hecho, con las formas en que actué. Ese comportamiento fue incorrecto y no hay excusas. Asumo toda la responsabilidad y lamento profundamente cualquier dolor, humillación o incomodidad que haya causado a mis compañeros, empleados, clientes, amigos y familiares.

“Me esforzaré para tratar de recuperar la confianza de aquellos que he herido y decepcionado. Por esta razón, me voy a alejar de las operaciones diarias de mis negocios. Construimos estos restaurantes para que nuestros invitados pudieran divertirse y disfrutar, pero lo llevé demasiado lejos en mi propio comportamiento. No cometeré ese error otra vez. Quiero que las personas que trabajan o cenan en cualquier lugar a los que esté asociado se sienta cómodo y seguro allí.

“Sé que mis acciones decepcionaron a muchas personas. Los éxitos que he disfrutado son propiedad de todos los integrantes de mi equipo. Los fracasos son solo míos. A las personas que han estado a mi lado durante este tiempo: mi familia, mis socios, mis empleados. , mis amigos, mis admiradores: estoy agradecido por su apoyo y la esperanza de que pueda recuperar su respeto y confianza. Pasaré el próximo período de tiempo tratando de hacer eso “.

Batali sigue siendo propietario de sus restaurantes individuales, según el portavoz de B & B. En una declaración a Eater, B & B dijo que aunque la compañía ha tenido capacitación y políticas sobre acoso sexual durante más de 10 años, ahora también contratará una firma independiente de investigaciones corporativas externas para cualquier miembro del personal que desee reclamar contra los propietarios de los restaurantes.

Batali, quien se convirtió en una estrella como presentador de uno de los primeros programas de TV de Food Network, Molto Mario, ha llegado a la cima de la industria de restaurantes desde que comenzó con una cafetería de sándwich en Nueva Jersey a principios de los años 80 mientras era estudiante universitario. Junto con Joe Bastianich y Lidia Bastianich, es la fuerza detrás de Batali & Bastianich Hospitality Group, que incluye especialmente a los restaurantes de la ciudad de Nueva York Del Posto y Babbo, cada uno con una estrella Michelin. Hace cinco años, B&B reportó más de $ 250 millones en ingresos anuales. Batali también es accionista minoritario en la cadena de mercado italiano Eataly USA, que tiene seis sedes en todo el país.

Fuera de sus restaurantes, Batali es autor de numerosos libros de cocina, de salsas de pasta envasadas distribuidas a nivel nacional y otros productos de cocina, y del co-anfitrión alegre y de color naranja de Crocs del programa de cocina y charlas diurnas de ABC The Chew. También fundó una organización sin fines de lucro para la educación y el empoderamiento de los niños y está activa en (RED), la organización sin fines de lucro fundada por las celebridades Bono y Bobby Shriver. Además, Batali posee un pequeño porcentaje del famoso gastropub de Ken Friedman y April Bloomfield, The Spotted Pig. La gente con la que Eater hablaba dentro de la industria a menudo lo describía como una persona amable, encantadora, profesional, solidaria y con frecuencia generosa.

Pero su persona afable oculta una reputación más burda, según decenas de entrevistas. Sus obsecenidades, así como su forma grosera para refereirse a las mujeres han sido bien conocidas en ciertos círculos en el mundo de los restaurantes, según personas que hablaron con Eater, añade la publicación especializada.

Eater está solicitando a todos aquellos que han sido víctimas de algún tratamiento inadecuado en el mundo de los restaurantes a que contacte a la publicación, escribiendo a tips@eater.com o siguiendo los pasos de esta vía segura.