Veterano deportado acude a tribunal federal para forzar una decisión sobre su ciudadanía

Hector Barajas recibió un perdón y limpió su record. Tras 6 años de servicio honorable a las Fuerzas Armadas y años de activismo, aún espera que USCIS responda a su solicitud y le permita volver al país que considera el suyo.

Abogados de derechos civiles pidieron este martes a un tribunal federal que intervenga en el caso de naturalización de Héctor Barajas, un veterano deportado que tras recibir un perdón del gobernador de California Jerry Brown y completar todas las pruebas de ciudadanía, ha esperado en vano la aprobación del beneficio.

“La Agencia de Inmigración y Naturalización USCIS ha estado retrasando la decisión que debió tomar en un máximo de cuatro meses tras aprobar todas las pruebas”, dijo Jennie Pasquarella, abogada de la ACLU del Sur de California. “El perdón fue en abril, y con esto, su record quedó totalmente limpio. Nuestra intención es que un juez tome control del proceso o conmine a USCIS a decidir”.

Pasquarella espera que al presentar la petición legal, USCIS “haga lo correcto”.

Barajas se retiró honorablemente de las Fuerzas Armadas en 2001 luego de servir seis años como paracaidista del ejército y ganar varias medallas y premios. Tras salir del servicio luchó con problemas de adicción y fue convicto por disparar un arma de fuego dentro de un vehículo, encarcelado, detenido por inmigración y luego deportado a México.

Tras regresar sin autorización a reunirse con su familia, fue detenido de nuevo y deportado por segunda vez en 2010.

Barajas fundó hace algunos años un refugio para veteranos deportados en Tijuana, México, donde vive desde entonces y se ha convertido en una de las voces más conocidas del activismo en favor de esa colectividad.

Este martes, Barajas dijo a La Opinión desde el refugio de Tijuana que se ha sentido descorazonado en los últimos meses luego de la esperanza que puso en realizar todo el proceso de ciudadanía y tras recibir el perdón formal del gobernador del cargo por el que fue convicto y deportado.

“Hay muchas cosas, aquí siempre es difícil. Uno se cansa de esperar y a veces se siente que estás en prisión, es como tener una sentencia que no sabes cuándo se va a terminar. Quiero ya una decisión, sea la que sea”, dijo Barajas.

El veterano dijo que ahora mismo está abogando por otro veterano deportado cuyo hijo se suicidó recientemente y no puede ir a Nogales al funeral. La hija de Barajas, de 11 años de edad, vive en Los Ángeles y espera ansiosa la oportunidad de tener a su papá cerca de nuevo.

Barajas está ansioso por ser finalmente ciudadano de un país en el que vivió desde los seis años de edad y para el que sirvió en las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra. “Nunca he dejado de ser estadounidense en mi corazón y me he dedicado a este país y a sus veteranos. Sólo quiero volver para estar con mi familia”.

No hay un conteo oficial de cuántos extranjeros inmigrantes que sirvieron en las fuerzas armadas o en guerras de parte de los Estados Unidos fueron posteriormente deportados por cometer una falta a la ley, pero un reporte de la Unión de Libertades Civiles Americanas verificó 230 casos el año pasado.

Raul Grijalva, congresista de Arizona, presentó el año pasado un proyecto de ley en el congreso para facilitar el regreso de veteranos deportados.

El llamado “Acta de Protección y Visas para Veteranos”, que establecería un programa de visas para que los veteranos deportados puedan regresar a Estados Unidos con visas de residencia permanente. Hasta ahora, el proyecto no ha avanzado en el Congreso,