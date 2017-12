Rechazan pruebas a Joao Aguilera en litigio por herencia de Juan Gabriel

El defensor de Iván Aguilera dejó en claro que el testamento no podrá ser impugnado

El abogado de Iván Aguilera, Guillermo Pous, declaró que las pruebas que desahogó la parte acusatoria de la impugnación del testamento de Juan Gabriel, comandada por Joao Aguilera, fueron desechadas por un juez.

“Le desecharon todo lo que solicitó para esta audiencia, el presentaba diversos testimonios, lo cuales no aceptó el juez porque no tenían sentido. No tenían razón, ni vínculo, ni relación con este proceso”, dijo.

El defensor de Iván Aguilera dejó en claro que el testamento no podrá ser impugnado; sin embargo ellos tienen que cumplir con el trámite:

“No se puede impugnar, pero hay que atender el asunto, no tiene sentido, no tienen pruebas de lo que dicen, no pueden acreditar nada, pero de cualquier manera hay que atenderlo”, mencionó.

Reiteró que Iván es dueño absoluto de todas las propiedades:

“No pueden desvirtuar lo que no tienen forma de desvirtuar. Iván tiene la absoluta facultad de tomar las decisiones que quiera de sus propiedades y el resto a la sucesión, reportando al heredero universal”, concluyó.