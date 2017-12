Un niño autista entra a una tienda y sorprende a los clientes haciendo esto

En ocasiones, el Autismo de Alto Funcionamiento y Síndrome de Asperger se confunden, pero no son lo mismo

Calum Courtney, de diez años, adora cantar cada vez que tiene oportunidad.

A pesar de que es autista, esto no le ha impedido poder ponerse delante de extraños y cantar una canción.

“Calum tiene autismo de alto funcionamiento. Esto significa problemas sociales, con la escuela y dificultades con las amistades. Pero también eso le permite no tener miedo a levantarse y cantar una canción “, explicó su madre, Tupney. “Él no tiene nervios. Si hay una audiencia, si hay una o cien personas no le importa. Simplemente, canta por que le gusta. ”

Su episodio más reciente fue en una tienda de comestibles totalmente llena de gente. El valiente muchacho comenzó a cantar una hermosa versión de “Who’s Lovin ‘You”, de Smokey Robinson para todos los clientes.

El video solo estaba destinado para su padre, pero la familia compartió su increíble talento en Facebook.

Su madre explicó que llaman a su autismo “superpotencia”, porque le permite estar frente a las personas sin miedos ni nervios y hacer lo que más le gusta: cantar.

Como escucharán en el video, Calum tiene una voz extraordinaria para alguien de su edad.

Su hermosa voz incluso llamó la atención de productores de música, ¡que quieren trabajar con él!