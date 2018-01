5 programas originales de Netflix que resultan sensacionales

Algunas de ellas llegan sin tanta publicidad pero todas en la lista son magníficas.

El estreno de la más reciente serie original de Netflix, The End of the F***ing World, generó una serie de críticas muy positivas, tanto de los fanáticos como de los profesionales de la crítica televisiva.

Esta comedia negra británica fue declarada por el CEO de Netflix, Reed Hastings, como la más adictiva y fácil de seguir en los últimos tiempos.

Esta no es la primera vez que Netflix logra un éxito de este tipo, por lo que hemos decidido, con ayuda de las clasificaciones de Rotten Tomatoes, ver cuales son las mejores que han realizado.

Para esta clasificación, excluimos los documentales, talk shows, stand up, y shows infantiles y todas deben tener un mínimo de 85 por ciento en el rating de críticos y audiencias.

5- Mindhunter — 95%

4- Alias Grace — 95%

3- Master of None — 95%

2-Mystery Science Theater 3000: The Return — 96%

1- The End of the F***ing World — 97%