Lo que viene en deportes en el Área de la Bahía

Sábado 27 de enero

Fan Fest de los Atléticos de Oakland

Antes que nada, bienvenidos una vez a más a esta publicación semanal deportiva que espera que todos sus sueños y metas se cumplan en 2018. ¡Felicidades! Y bueno entrando en materia, ya está a la vuelta de la esquina la temporada de beisbol y en estos días las dos casas beisboleras de la Bahía celebran a sus aficionados con grandes festivales. Este año inician los Atléticos de Oakland, quienes tendrán actividades para todos, así como la oportunidad para los aficionados de conseguir un autógrafo o tomarse fotos con estrellas como Jed Lowrie, Chad Pinder, Stephen Piscotty, Boog Powell o Marcus Semien entre otros. Por supuesto también estará el manager Bob Melvin. A propósito de él, ¿le aguantará la gerencia de los elefantes blancos otra mala temporada al coach? El Fan Fest de los Oakland Athletic se realizará el sábado 27 de enero, de 11 am a 2 pm, en el Jack London Square, en la intersección de la calle Broadway y Embarcadero, en Oakland. La entrada es libre, todos pueden ir y disfrutar de un día familiar con los Atléticos. Más información: Mlb.com/athletics

Warriors enfrentan a los peligrosos Celtics de Boston

En 2018 la competencia de basquetbol profesional no tiene mucho cambio. Afortunadamente para la fanaticada de los Warriors, el equipo de la Bahía es el número 1 de la Conferencia Oeste. Pero para ponerle un poco de emoción ¿qué tal te suena un Celtics vs Warriors? La poderosa quinteta esmeralda comandada por Kyrie Irving, el novato Jayson Tatum y Al Hoford enfrentará a los de la Bahía liderados por Stephen Curry. Las marcas son muy similares por lo que se espera un encuentro fuerte, intenso. Es muy probable que de hecho, de estos dos equipos salga el campeón 2017-2018 de la NBA. Boston Celtics vs Golden State Warriors, sábado 27 de enero a las 5:30pm, Oracle Arena en Oakland. Boletos en nba.com/Warriors

Lunes 12 de febrero

La Lucha Libre de WWE presenta RAW

Todos los lunes son de combate sin cuartel en la WWE con su programa RAW, que enfrenta a sus estrellas en luchas espectaculares. La marca llega a San José con un elenco estelar que incluye a Roman Reigns, John Cena, el rudazo Braun Strowman, el otro todavía más rudo Kane, Seth Rollins, The Miz, la hermosísima Alexa Bliss, la fuerte Azuka, Césaro y Sheamus, entre otros. Así que si te gusta abuchear o corear el nombre de Reigns, ahora es cuando. La función de la mundialmente famosa WWE será este lunes 12 de febrero, a las 4:30pm en el SAP Center en San José. Los boletos ya están a la venta en taquilla o en wwe.com/wwe-monday-night-raw-san-jose