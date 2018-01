Ninel Conde no soportó más y rompió en llanto frente a las cámaras

"Ya se rebasaron los límites", dijo sobre la ola de ataques en su contra

Bajo el asedio de una revista mexicana que publica los continuos ataques de su ex, Giovani Medina, la cantante mexicana, Ninel Conde, rompió en llanto ante las cámaras al denunciar públicamente las agresiones de género que ha sufrido durante meses a consecuencia de su pelea por la custodia de su hijo pequeño Emmanuel.

Durante un mensaje en video que publicó a través de su cuenta de YouTube, el “Bombón Asesino” aseguró que “ya se rebasaron todos los límites” en su amarga separación.

“Creo que ya se rebasaron los límites, se han dicho cosas terribles de una madre, de una mujer… sin pruebas, sin sustento, sin fundamentos, aparentemente por dinero. Me duele, me entristece ver que del padre de mi hijo aparentemente se desprendan tantas cosas tan terribles en mi contra”, expresó la también actriz de 47 años, señalada recientemente de inhalar cocaína, situación que también desmintió.

“En mi vida he probado eso. Yo fui mamá a los 20 años y desde ese momento yo fui una mujer que tuve que madurar porque la vida me hizo madurar y ser responsable. Hay gente que tiene ese problema y no hay que juzgarla, hay que ayudarla y hay muchos lugares en donde pueden asistir a que sean ayudados. Tampoco hay que señalarlos y satanizarlos, pero no es mi caso”, explicó.

Ninel aseguró que las “mentiras” y los insultos han sido la regla en los últimos meses, en los que ha estado bajo ataque.

“La diferencia el día de hoy es que hay un bebé, en el pasado estaba mi hija y lo sufrió bastante, por eso ella y yo decidimos que lo mejor era que estudiara fuera para que estuviera lejos de todo eso que pasó en ese momento, pero el día de hoy a Emmanuel no lo puedo mandar a estudiar al extranjero y quiero que el día de mañana él pueda ver que su mami dio la cara y es por él”, dijo con la voz entrecortada.

Medina ha asegurado públicamente que solo quiere convivir con su hijo, pero según Ninel, el pequeño es lo que menos lo importa y “lo ha dejado plantado”.

“Me duele mucho que vea que su papá se expresa así de su mamá y que solo quiera destruir porque no le importa ser papá de Emmanuel”, expresó entre lágrimas.

Con varios procesos legales en marcha, la cantante de regional mexicana pidió a las autoridades mexicanas que intervengan en el caso, por el bien del menor.

“Y es lo único que quiero pedirle a las leyes, que me ayuden a proteger y a salvaguardar la integridad de mi hijo. No me niego a que vea a su padre siempre y cuando él esté en condiciones sicológicas de poder estar con su hijo y le haga bien, y que no sea dañino porque todo lo que él trae en su cabeza es mucho resentimiento y mucho odio presuntamente en mi contra, y simplemente porque yo ya no quise estar con él”, concluyó.

Aunque como es habitual en las redes sociales el mensaje dividió opiniones y hubo quien se burló y la criticó, también se desató una ola de solidaridad con Ninel por ser mujer y vivir una situación común en México, donde sigue prevaleciendo una fuerte violencia de género.

“Ella es sólo una de Muchas mujeres en la misma situación en #mexico y Tristemente la ley no ayuda y hombres sin escrúpulos como ese hay miles que sólo quieren fregar a la mamá de sus hijos. Una gran impotencia y coraje!!!!”, dijo una de muchas usuarias en Instagram que le mostraron su apoyo.

Horas antes de la publicación de este video, el programa mexicano Ventaneando, reveló un audio entre Ninel y Giovani, que deja ver la tensa situación que se vive entre quienes fueron pareja y procrearon un hijo.