Trump contraataca: correo de voz de la Casa Blanca acusa a los demócratas del “cierre del gobierno”

El presidente Donald Trump lo ha demostrado una y otra vez, su incapacidad de aceptar la derrota o la responsabilidad por una batalla política perdida es mayor que cualquier otra cosa.

Luego del cierre del gobierno en en el que diversos sectores acusan su indecisión como la responsable del cierre del gobierno ,al fracasar las negociaciones por el presupuesto, la Casa Blanca cambió el correo de voz de su línea telefónica para dejar claro su punto de vista.

El objetivo: asegurarse de que las personas que llamen sepan quién tiene la culpa del cierre del gobierno: Los demócratas.

“Gracias por llamar a la Casa Blanca. Lamentablemente, no podemos responder a su llamada hoy, debido a los demócratas del Congreso están sosteniendo la financiación del gobierno, incluyendo fondos para nuestras tropas y otras prioridades de seguridad nacional, como rehén a un debate sobre inmigración no relacionado”, dice la voz de una una mujer. “Debido a esta obstrucción, el gobierno está cerrado.”

El viernes por la noche el Senado no logró obtener los votos necesarios para aprobar una ley de gastos temporal que habría mantenido el gobierno operando hasta el 16 de febrero.

saw this going around and wanted to check for myself: here’s the message you hear today when you ring the White House comment line during the shutdown pic.twitter.com/sCquYj0XnX

— David Mack (@davidmackau) 20 de enero de 2018