Programa busca educar sobre la medicina de precisión

Un camión viajará por casi nueve meses en todo el país para recoger datos y concientizar a los pacientes

Un nuevo programa dará oportunidad a personas de todo el país para aprender más acerca de la medicina de precisión; además de poder formar parte de una investigación.

Los Institutos Nacionales de Salud (AHWM) junto al programa de investigación All of Us llevarán un camión por todo Estados Unidos con una exhibición que demuestra la importancia de la medicina de precisión, una rama que se basa específicamente en la información de cada individuo.

Toma en cuenta factores como los genes, el lugar donde vive el paciente; qué hacen y el historial de salud familiar. El objetivo es poder decirle a la gente las mejores formas de mantenerse saludable.

Ayer, en una de sus primeras paradas en el hospital Adventist Health White Memorial en Boyle Heights, Óscar Trinidad, supervisor del programa, dijo que es importante que los expertos de la salud conozcan tantos datos individuales como sean posibles para poder crear una medicina exacta para cada persona.

“Actualmente tenemos el programa de ‘una medicina para todos’. Cuando vas al doctor solo generalizan si eres hombre o mujer”, explicó Trinidad.

Con el programa All of Us se intenta individualizar la salud de la persona al intentar recopilar datos de por lo menos un millón de voluntarios de todo el país.

Trinidad señaló que en sus paradas, el camión presentará información general acerca de la medicina de precisión y si las personas están interesadas en ser parte del programa se les pondrá en contacto con una institución local, la cual se encargará de hacer exámenes de seguimiento.

El camión continuará su ruta por todo Estados Unidos.

Josué Durán, educador de diabetes en el hospital White Memorial, dijo que es interesante saber lo que realiza el programa. “Con más investigación serán capaces de encontrar más curas especificas”, dijo Durán.

Por su parte, el doctor Brian Johnston, del Departamento de Emergencia de White Memorial, dijo que es un programa fácil y lógico.

“Todos tenemos diferente ADN y caemos en diferentes grupos. Es bueno que hagan esto porque queremos incluir a cada persona y proveer la medicina exacta y la medida correcta”, añadió.

Rosa Navas, portavoz del el hospital White Memorial, dijo que es importante que la institución médica se involucre en el programa, sobre todo para informar a los latinos, que en su caso son sus principales pacientes.

“Queremos que ellos conozcan de los servicios disponibles y queremos que sean parte de la conversación”, agregó.Para mas información o si esta interesado en participar en el programa visite joinallofus.org.