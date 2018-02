Lluvia de bonus

Tras los recortes fiscales, las empresas han optado por gestos que suponen escasos ingresos a los trabajadores

Lowe´s ha sido la última empresa, de momento, que ha anunciado que va a pagar un bonus máximo de $1,000 a sus empleados además de aumentar algunos de los beneficios.

Antes lo hicieron su competidora Home Depot, Disney, AT&T, American Airlines, Walmart…. La lista es extensa y se ocupa de mantenerla viva y en la memoria American for Tax Reform una organización de carácter conservador que está compilando los anuncios de todas las empresas que dicen que están preparando cheques, y en algunos casos aceptando más costos laborales, como efecto de la reforma fiscal aprobada por Donald Trump.

Unir estas mejoras a los efectos previstos por una reforma tributaria que reduce la tasa impositiva de corporaciones de 35% al 21% recién aprobada es algo que no le cuadra a muchos analistas.

Hunter Blair, del Economic Policy Institute — una organización de corte progresista–, explica que estos anuncios son “una campaña de relaciones públicas”. “Sabemos que casi el 40% de los trabajadores reciben bonus todos los años y nunca se publicita tanto”, explica.

Los bonus son pagos anuales que pueden o no mantenerse en el futuro pero no añaden crecimiento salarial. Es más, muchos de estos bonus no son de $1,000. Lowe´s, cuyo consejo aprobó recientemente invertir $5,000 millones en recomprar acciones de la compañía (algo que se hace para subir el precio de la acción y con ello compensar a los accionistas), va a pagar $1,000 solo a quienes lleven más de 20 años trabajando en la empresa. Quienes hayan trabajado a tiempo parcial dos décadas cobrarán $500. Antes de impuestos. El resto, con menos antigüedad, recibirá menos.

Blair explica que la teoría que se usa para defender los recortes de impuestos como herramienta para el crecimiento y avance económico establece que con una menor factura fiscal se pueden aumentar las inversiones y con ello la productividad. Esas mejoras de productividad se tienen que reflejar a medio y largo plazo en los salarios y beneficio. Pese a ello, desde hace años no existe este paralelismo y las mejoras en la productivdad no se han trasladado a mejores salarios.

Lo que está ocurriendo es que “hay razones económicas para que suban los salarios”, explica Blair. Y están subiendo. Un 2.6% en 2017, el ritmo más elevado desde 2018 pero que queda muy reducido cuando se descuenta el efecto de la inflación o subida de precios. De hecho, hasta este año la mejor económica y la reducción del desempleo no se había reflejado en los salarios y es ahora cuando empieza a ocurrir. Ahora hay más competencia para conseguir trabajadores y hay que hacer más atractivos los contratos.

“Además, hay 18 estados en los que subieron los salarios mínimos y eso ha sido un gran avance para los trabajadores”, explica Blair quien cree que esto ha sido instrumental para la subida de salarios de Walmart a $11 como mínimo además de los bonus. Sus salarios, tal y como estaban, contravenían las leyes de estados como Nueva York o California. “También subieron salarios hace dos años y sus competidores lo hicieron antes, había una presión para que ellos lo hicieran”.

Recortes de empleo

Pese a la buena marcha de la economía y los recortes fiscales, las empresas contratan y despiden dependiendo de sus estrategias de crecimiento, ventas y posibilidades. El mismo día que Walmart anunciaba mejoras salariales también cerró, sin anunciar, más de 60 Sam´s Club dejando a miles de empleados sin trabajo. Harley Davidson, el fabricante de motocicletas, anunció el martes que cerrará su fábrica de Kansas City lo que afecta a 800 empleados.