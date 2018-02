Critican a Aracely Arámbula por su vestuario en ‘MasterChef Latino’

Algunos usuarios de Instagram no tuvieron piedad con la conductora del programa de Telemundo

Aracely Arámbula fue duramente criticada en redes sociales luego de que la cuenta de Instagram del programa “MasterChef Latino” compartió una foto de la conductora.

En la instantánea, se puede apreciar a ‘La Chule’ posando con un outfit todo en color negro (blusa escotada, falda y botas altas). Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue que algunos usuarios comentaron que la actriz no tuvo una buena elección en su vestuario.

“Las botas horribles, todo horrible, hay vestuarios para cada ocasión o programas y este no es adecuado al programa creo que se deberían fijar en las vestimentas de las conductoras de otros programas Brasil, Colombia si se visten adecuadamente”.

“Fuera de lugar esa pinta para ese programa……. mi humilde opinión”.

“Araceli, no es noche de brujas. Búscate un asesor de moda”, escribieron algunos.

Cabe mencionar, que muchos otros salieron a defender a la ex de Luis Miguel, asegurando que se veía hermosa.

“Señores, ¿acaso ustedes no vieron el programa? Se trataba sobre seducción, amor, estaba inspirado en las 50 sombras de grey así que no me parece fuera de lugar, Se veía hermosa, la que puede, puede y la que no que aplauda”.

“Súper sexy. Aracely hace derroche de su inmensa belleza estilo y elegancia”.

¿Tú qué opinas?