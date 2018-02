Los Ángeles festeja el Año Nuevo Lunar con adopción gratis de perros y gatos

Autoridades de la ciudad de Los Ángeles hacen un llamado a la comunidad para festejar el Año Nuevo Lunar adoptando un perro o un gato y sin costo alguno.

Este festejo de la cultura china en esta ocasión también está siendo llamado el Año del Perro, por lo que sería apropiado conmemorar la celebración haciendo la buena obra de adoptar una mascota.

BIG NEWS! To kick off the Year of the Dog, @HerbJWesson and L.A. Animal Services are offering waived adoption fees at all L.A. City shelters! This Friday, Feb. 16th, City shelters will open their doors with free adoptions on all dogs and cats. #LunarNewYear #LunarNewYear2018 pic.twitter.com/pfncgmd6Xf

— LA Animal Services (@lacitypets) February 15, 2018