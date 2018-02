Trump asegura que su campaña es 100% inocente tras los cargos contra 13 rusos

La teoría de que la injerencia de rusa en las elecciones presidenciales es una cacería de brujas en contra de la administración de Donald Trump vuelve a ser destruida.

Esta vez fue el propio Departamento de Justicia el que confirma la injerencia rusa al presentar cargos contra 13 ciudadanos y tres compañías rusas por interferir en las elecciones presidenciales de 2016

De inmediato el presidente, Donald Trump salió a reiterara su inocencia. Trump aseguro que “no hizo nada malo” y consideró que los cargos que presentó hoy el fiscal especial de la trama rusa contra trece rusos muestran que no hubo confabulación con el Kremlin.

“Rusia comenzó con su campaña contra EEUU en 2014, mucho antes de que yo anunciara que me presentaba para ser presidente. Los resultados de las elecciones no se vieron afectados. ¡La campaña de Trump no hizo nada mal, ¡no hubo colusión”, dijo Trump en su cuenta de la red social Twitter.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong – no collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018