Gavin Newsom, de moderado a ícono progresista, busca la gobernación de California

El vice gobernador de California y ex alcalde de San Francisco, habla de sus planes para el estado y de sus errores personales, que casi destruyen su carrera política

Cuando Gavin Newsom fue electo alcalde de San Francisco en el año 2003, no era el progresista liberal en el que luego se convirtió y que terminó por implementar un sistema de salud universal en esa ciudad, entre otras reformas de avanzada.

De hecho, corría el año 2009 y Barack Obama ya era presidente, cuando Newsom fue condenado por una resolución de su propio partido, por entregar a las autoridades migratoria los menores inmigrantes acusados de un delito, pero no convictos del mismo.

Newsom ahora piensa que aquello fue “un ajuste”, porque del gobierno de Obama salió un programa llamado “Comunidades Seguras” y “pensábamos que aproximabamos lo que sería correcto”.

Eran los años en los que el gobierno de Obama buscaba entregar a las autoridades migratorias a cualquier persona que pasara por una acusación penal, aún si nunca fueron encontrados culpables. Era la postura “mayoritaria” en un gran sector del partido demócrata, que esto era lo correcto.

Los sectores más progresistas de ese partido empujaron reformas que luego se convertirían en el “Acta de Confianza” y ahora, en la declaración casi total de California como “ciudad santuario” que ya no coopera con las autoridades migratorias a menos que se trate de una orden judicial y un convicto delincuente.

Hoy, California está en otro lugar políticamente y se considera un estado “santuario”, odiado y vilificado por el gobierno de Donald J. Trump en Washington. Pero entonces, las cosas eran diferentes.

Las cosas han cambiado, y aunque Newsom se considera “el precursor y el modelo” de lo que fue una ciudad santuario, en aquel entonces fue parte de un partido demócrata moderado que buscaba un camino “centrista” en inmigración.

“Estábamos constantemente ajustando nuestra política”, dijo Newsom durante una amplia entrevista con La Opinión. “Fue obvio entonces que personas que nunca iban a ser encontradas culpable iban a caer bajo esa política, en manos de inmigración. Por eso nos alejamos de Comunidades Seguras que pienso que la mayoría de las ciudades estaba usando esta política, y al cabo del tiempo Obama mismo echó para atrás”.

Actualmente, Newsom quiere ser gobernador de California y junto al ex alcalde de Los Ángeles, el mexicoamericano Antonio Villaraigosa, encabeza las encuestas de opinión para lograrlo.

Su oferta está entre las más progresistas y ambiciosas del grupo de candidatos a la gobernación. Para alguno de sus críticos, las promesas son demasiado exageradas.

Pero Newsom está en desacuerdo. Su promesa, por ejemplo, de dirigir California hacia un sistema universal de salud con un pagador único (tipo Medicare, Medicaid, pero para todos) ha sido criticada por Villaraigosa como “irreal y demasiado costosa”.

“San Francisco sigue siendo la única ciudad que tiene un sistema de salud universal, sin tomar en cuenta condiciones pre existentes de salud, capacidad de pago o estatus migratorio“, asegura Newsom . “Sé que será un proceso complicado y que llevará tiempo pero quiero lo mismo para California”.

Este plan está entre sus principales ofertas y dice que probó su funcionamiento en San Francisco. Agrega que ningún otro candidato se ha enfocado en presentar una plataforma para el desarrollo y apoyo de los primeros años del cerebro infantil, que ayudará a combatir la pobreza.

“Quiero una orden estilo plan Marshall para ayudar al desarrollo de los primeros tres años de vida”, dijo Newsom. “Pasamos tanto tiempo en la brecha educativa de los latinos y afroamericanos con respecto al resto, que ponemos poca atención a lo que pasa en los primeros años. El 85% del cerebro ya está desarrollado a esa edad, y si no enfocamos allí, esa brecha no va a cambiar”.

Errores personales y redención

Newsom tuvo sus indiscreciones personales cuando era alcalde de San Francisco. Su aventura amorosa con una empleada suya casada, y sus problemas con el alcohol lo pusieron en las primeras páginas de los periódicos en esos años.

Pero Newsom asegura que ese momento oscuro de su vida personal y política está muy superado.

” Ahora estoy casado con una mujer extraordinaria por 10 años y tengo cuatro hijos, tuvo un impacto profundo que me ha hecho una mejor persona y sobre todo más reflexivo y comprometido a combatir estos temas”, dijo Newsom.

Agrega que como vice gobernador de California, puesto que ocupa desde hace 7 años “no hemos tenido esos problemas en mi oficina”.

Sobre su propuesta de salud universal y “single payer”.

“Mi objetivo es simple. Si crees que la salud es un derecho, para quienes no tienen seguro, no tienen suficiente seguro o quienes si lo tienen pero tendrán que pagar más, no queremos seguir con el modelo actual, el gobierno de Trump eliminó el mandato de comprar seguro y ya está colapsando. La estrategia no es jugar defensa, quiero juntar a muchos sectores para buscar la manera de rediseñar nuestro sistema.

La mayoría de los sistemas de salud en este país son “single payer”, no es más caro este sistema que el que tenemos ahora. No hay nación que tenga este sistema de un solo “pagador” donde cueste más la salud.

La razón es porque garantiza acceso a todos, divide el riesgo y permite tener más influencia sobre los costos. El único país avanzado que no tiene este tipo de sistema”

Con respecto a aumentos en tarifas universitarias

” Soy el más vocal opositor de esos aumentos y crítico también de la falta de apoyo del estado, hace falta que California de más presupuesto a la educación, no nos va a romper el presupuesto el responder a las solicitudes de los sistemas universitarios e invertir más en nuestros estudiantes. Son menos de 100 millones para CSU y Cal State, hay recursos en nuestro presupuesto California.”

Sobre la controversia en torno a la colaboración con ICE en los años de “Comunidades Seguras”.

“Estábamos constantemente ajustando nuestra política, fue al mismo tiempo que bajo el gobierno de Obama teníamos Comunidades Seguras, el fiscal de California lo estaba promoviendo y entonces estábamos aproximando qué sería lo correcto.

Fue obvio entonces que personas que nunca iban a ser encontradas culpable iban a caer bajo esa política, en manos de inmigración. Por eso nos alejamos de Comunidades Seguras que pienso que la mayoría de las ciudades estaba usando esta política, y al cabo del tiempo Obama mismo echó para atrás”.

Sobre su contacto personal con inmigrantes en peligro de deportación

“Estaba hablando con mi esposa de la señora que ha ayudado a criar a mis hijos, el hermano tiene TPS y ella dice que si él tiene que regresar lo matarán. Es el hermano de la mujer que por años ha ayudado a criar a mis hijos, fuera de mi esposa y mis cuatro hijos, ella es la persona más importante en nuestra familia.

Ella llegó a casa el otro día llorando y diciendo: ¿cómo puede ayudarme? Eso acaba de pasar. Claro que estando en el estado no en el gobierno federal, buscamos ayuda con la oficina de Nancy Pelosi”.

Con respecto a la crisis de indigencia y pobreza en California

“El tema de la indigencia fue lo que me llevó a buscar un puesto local de servidor público. Las intervenciones a la pobreza que se hacen llegan muy tarde. Estoy muy orgulloso de ser un candidato a gobernador con un plan de cobertura pre natal. El desarrollo del cerebro del feto durante la gestación es algo crucial. Todo el mundo sabe que la mejor manera de predecir si alguien terminará en el sistema de justicia es la cantidad de palabras que hablas en preescolar.

Quiero una orden estilo plan Marshall para ayudar esos tres primero años, visitas de enfermeras, hablarle o leerle a tus hijos es lo más poderoso, preescolar universal, en San Francisco lo implementamos en una recesión, quiero que hagamos eso y lo vamos a hacer.”

Sobre el alto costo de la vivienda, tema que no pudo contrarrestar en San Francisco

“Es cierto, el modelo de oferta y demanda es así. Pero nosotros hicimos más viviendas que nadie cuando yo era alcalde. Fuimos los primeros en tener un plan de vivienda, nuestro objetivo es construir 3.5 millones de vivienda antes de 2020. El promedio ha sido 100,000, necesitamos cuadruplicar eso y no lo hemos hecho desde 1954.

No podremos afectar los precios si construimos menos que eso. Es complicado, es un objetivo difícil. No hay un objetivo estatal de producción de vivienda, esto requiere liderazgo. Ponemos esos objetivos y decimos a los constructores que haremos lo posible para facilitar más construcción de vivienda, pero si no se logra, entonces podemos retener fondos estatales.

Ayudaremos a financiar los planes de las ciudades y el trabajo de vivienda, recursos, préstamos, para que no tengan excusa. Queremos aumentar el crédito impositivo para la construcción de vivienda accesible.

Queremos enfocarnos en producción y prevenir la gentrificación, asistencia de alquileres y recursos para combatir los desalojos”.

Sobre el movimiento “metoo” contra el hostigamiento sexual en el gobierno de California

“No tuvimos problemas en mi oficina de vice gobernador, aplaudo a las mujeres que denunciaron, debemos movernos rápido en reformar el sistema y apoyo lo que se ha hecho desde el grupo legislativo femenino para asegurar que hay investigaciones independientes. Que hay protección para las denunciantes. Es muy importante este momento cultural, para toda la nación”.

(Recientemente, la ex empleada con la que tuvo un affair cuando era alcalde, dio declaraciones públicas indicando que su relación no tuvo nada que ver con hostigamiento, indicando que ella misma tenía problemas con el alcohol y su comportamiento era “auto destructivo” pero que fue una relación de mutuo consentimiento)

Sobre su aventura con una empleada cuando era alcalde

“Yo fui muy directo y honesto sobre el asunto. Reconocí lo sucedido, pedí perdón pero más importante es lo que aprendí. Ahora estoy casado con una mujer extraordinaria por 10 años y tengo cuatro hijos, tuvo un impacto profundo que me ha hecho una mejor persona y sobre todo más reflexivo y comprometido a combatir estos temas”.

Sobre el haberse hecho rico con diversas empresas iniciadas antes de ser servidor público.

“Claro que no. Yo diría que todo lo contrario. Los negocios eran muy exitosos y crecieron muy rápido pero yo vendí todos mis negocios cuando me hice alcalde para que no hubiera ningún conflicto. Y cuando salí de ese cargo, de manera pública, volví a comprar mi interés en la empresa usando el más alto de los estimados del valor. Al contrario, estoy orgulloso de tener ese origen empresarial y de los 700 empleados que mis empresas tienen el California”.

(Nota de la reportera: Newsom solo vendió los negocios que tenía dentro de la ciudad de San Francisco, no los varios que tenía afuera)

Sobre lo que le espera al próximo gobernador de California en la era de Trump

“La manera más simple de decirlo, nadie ha sido más agresivo que yo. No se puede tener una conversación en el estado sobre inmigración, vivienda, salud, sin hablar de Trump. La ley de impuestos nos va a hacer daño, la protección de monumentos, excavaciones de petróleo, en cada área Trump es un asalto a nuestros valores. Es un asalto total. Necesitas un líder que no va a vender a la comunidad porque necesita dinero. Necesitas un líder que no va a esperar a que la opinión pública salga adelante, sino que haga lo correcto”.