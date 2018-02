¿Angélica Vale se divorcia tras 7 años de matrimonio?

La actriz de "La fea más bella" lleva 7 años de casada con Otto Padrón

Angélica Vale regresó a México para protagonizar la telenovela “Y mañana será otro día” en Televisa y eso ha hecho a la gente especule sobre su matrimonio.

La actriz mexicana está casada desde hace 7 años con el ejecutivo de televisión Otto Padrón y con quien tiene dos niños. La pareja vive en Los Ángeles debido al trabajo de Padrón.

Una supuesta persona allegada a la pareja reveló a la revista de chismes TV Notas que la hija de Angélica María estaba decidida a divorciarse.

“A veces el amor de pareja se acaba pero persiste el amor que le diste a la persona que, además, es el padre de sus dos hijos. Ojalá se arreglen. Angélica ha luchado por su familia“, dijo la fuente.

En cuento salió el rumor la periodista Maxine Woodside se puso en contacto con Vale para preguntarle acerca de su estado marital.

“Me llegó de sorpresa el rumor, me morí de la risa y ya. Mi marido también se rió. También ya se acostumbró, después de tanto tiempo conmigo. No sabemos ni de dónde ni porqué (surgió el rumor)“, explicó.

Y agregó: “Si quisieron decir que me voy a separar de él unos días, porque voy a estar grabando en Televisa, eso sí es correcto. Pero separada de divorciada no“.