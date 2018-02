El escote de Jennifer Lawrence no pudo contener sus curvas y dejó ver de más

La famosa actriz de 27 años sufrió un accidente con su vestuario

La vestimenta de Jennifer Lawrence ha dado mucho de qué hablar en los últimos días: Primero fue su sensacional vestido Versace el que causó una amarga controversia entre las feministas; ahora es el atuendo con el que se presentó en la premiere de la cinta Red Sparrow en Nueva York.

Y es que el escotado modelito con transparencias no resistió las curvas de la actriz y dejó ver de más.

Jennifer Lawrence acudió a la presentación de la cinta en Alice Tully Hall de Nueva York y sufrió un accidente con su vestuario, específicamente el escote que cedió ante sus encantos, pero nunca perdió los papeles.

La oscarizada estrella estadounidense de 27 años nunca se ha amilanado por las controversias acerca de su cuerpo. Después de la filtración de sus fotos íntimas en la red hace un par de años, Jennifer volvió a realizar un desnudo en la pantalla grande, situación que ella misma confirmó.

“Me he dado cuenta de que hay una gran diferencia entre aquello que es consentido y lo que no lo es. Así que llegué al rodaje dispuesta a hacer lo que tenía que hacer, y eso me hizo sentir poderosa. Tuve la sensación de que se me había devuelto algo que me habían robado y que por fin podía utilizarlo en mis propios términos, usarlo para mi arte”, dijo en entrevista para el programa ’60 Minutes’ de la cadena de televisión CBS.

La cinta que narra la historia de una espía vuelve a poner a Jennifer Lawrence en lo más alto del firmamento en Hollywood.