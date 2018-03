Max Bretos, la voz del LAFC, se confiesa fanático de Maradona y ya quiere ver a Vela

El comunicador de sangre cubana, mejor conocido por ser conductor de SportsCenter, no es tímido para revelar su pasión por el futbol

Cuando el Los Angeles Football Club (LAFC) anunció recientemente a Max Bretos como el cronista en jefe del nuevo equipo de la MLS, el comunicador no pudo ocultar su felicidad.

“No sé si puedo expresar adecuadamente lo emocionado que estoy por esta oportunidad”, dijo Bretos, nacido en Miami de padres cubanos. “Sé lo mucho que significa el deporte para esta ciudad. Conocí a mi esposa en L.A. y mi hijo nació aquí. Poder regresar aquí para crear contenido y ayudar a este nuevo club será un sueño hecho realidad“.

La mitad de los partidos del LAFC en su primera temporada serán transmitidos por internet en YouTube TV y la otra mitad en canales nacionales de TV como ESPN, FOX y Univision.

Esta es nuestra charla con Max Bretos, quien es mejor conocido por ser conductor del estelar programa SportsCenter de ESPN en inglés, pero siempre con sabor latino.

Háblanos de tu emoción por ser la voz del LAFC en su nacimiento.

Es grandioso. No sólo estoy de regreso en el futbol para un equipo que ha invertido tanto en el producto en el campo, sino en todos los niveles, como con esta increíble alianza con YouTube TV. Yo he estado un poco alejado del futbol, pero ahora estoy muy emocionado, esta es una gran oportunidad y no puedo esperar a que empiece la temporada.

¿Cual va a ser tu rol en las transmisiones?

Esta muy abierto por el momento. Voy a narrar juegos, pero YouTube TV va a transmitir alrededor de la mitad de los partidos, la otra mitad serán partidos transmitidos por televisión nacional. Pero vamos a hacer contenido alrededor del equipo, alrededor de esos partidos, lo que me mantendrá muy ocupado. Así que voy a tener la oportunidad de crear mucha opinión; no puedes pedir nada mejor que eso. Me están dando mucha libertad de venir con algunas ideas y estoy emocionado por eso.

¿También en español?

Voy a hacer algunas cosas en español. Viví en Connecticut ocho años (donde se encuentra ESPN), entonces mi español está un poco oxidado, pero voy a tener a un maestro. Yo sé español, sólo necesito practicar poco a poco, tener conversaciones, ordenando en los restaurantes, etc., para mejorarlo y hacer cosas en español, en radio y televisión. Esta entrevista es una buena oportunidad para practicar.

¿Qué tipo de aficionado al futbol eres?

La razón por la que yo empecé a ver y comentar el futbol es porque a mí me gusta de todo, todos los estilos de cada país: en Argentina se juega de una forma, en Brasil otra, en Alemania… A mí me fascina todo eso, y también el estilo en Estados Unidos, de los equipos de la MLS, con sus entrenadores. Me gusta el estilo abierto, con muchos goles, pero también me gusta aguien que se come el balón.

¿Maradona o Messi?

¡Oh, Maradona! Es el mejor, el número 1. Y Messi ahora peleando con Pelé para el número 2.

¿Creciste siendo hincha de algún club?

En el LAFC se van a molestar un poquito, pero originalmente yo era hincha del Galaxy. Ahora no.

¿Qué jugador del LAFC ya tienes ganas de ver en la cancha?

Por supuesto Vela por su clase que está arriba de todos los otros. Es uno de los 15 ó 20 jugadores de esta liga que la gente va a pagar para ver, pero este equipo va a tener éxito si varios de sus jugadores tienen buena campaña. (Benny) Feilhaber es otro muy importante, y (Walker) Zimmerman y (Laurent) Ciman como pareja en la defensa. Si ellos tienen éxito y al equipo no le meten muchos goles, van a tener chance de estar cerca de los playoffs al final.

¿Un momento memorable de tu vida en el futbol?

Es muy fácil: en 2007 en la Copa Oro, metió un gol Feilhaber en Chicago contra México. Lo recuerdo mucho. Mira, yo soy profesional, pero cuando metió el gol México, todos los reporteros en el palco de prensa estaban gritándolo. Yo pensaba, ‘Eso no es profesional’. Me molestó, así que cuando metió el gol (Feilhaber), ‘Gooooool’ (risas). Fue un momento bien rico.