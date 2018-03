LAFC está listo para su histórico primer partido en la MLS (horario y canales de TV)

El entrenador Bod Bradley espera ver a un equipo 'que juegue con personalidad y sin miedo a tener la pelota' al visitar Seattle

Este domingo es un día histórico para el futbol de Los Ángeles y de Estados Unidos: hay un nuevo equipo profesional, uno que ha sido fundado con la promesa de ser distinto a los demás y que provoque el nacimiento de una rivalidad seria con el LA Galaxy, el club más exitoso de la MLS.

El camino al primer juego del club negro y oro ha sido interesante y lleno de momentos inolvidables: desde el nombramiento de los ejecutivos y el director técnico, hasta sus primeras grandes contrataciones, y no se diga la construcción de un nuevo estadio, localizado en Exposition Park junto al Memorial Coliseum, cuyas obras están muy avanzadas.

Pero el Estadio Banc of California no estará listo hasta finales de abril y eso pone al LAFC en una situación realmente desafiante en sus primeras semanas de existencia, pues los primeros seis partidos de la temporada los jugará en patio ajeno. Todo comienza este domingo (5 pm Este/2 pm Pac./ESPN, ESPN Deportes) en el estadio del Seattle Sounders, una de las potencias de la MLS.

“Futbol, quiero ver futbol de verdad, quiero ver un equipo que juegue con personalidad, que tenga ideas, un equipo que no tenga miedo de tener la pelota, que trate de crear oportunidades, que trabaje fuerte cuando pierde la pelota. ¡Futbol!”, dijo Bradley, el experimentado entrenador que dirigió a Estados Unidos en el Mundial de 2010 y que tiene muy buena trayectoria internacional.

“Estoy satisfecho con mi pretemporada. Hemos establecido algunos buenos puntos de inicio sobre cómo vamos a jugar futbol, qué clase de equipo somos y debemos trabajar fuerte cada semana para ser mejores”, dijo Bradley sobre el proceso de construcción de su escuadra.

El nombre de Carlos Vela es el que más llama la atención en el plantel del LAFC. El delantero de la selección mexicana había jugado toda su carrera en Europa, empezando en el Arsenal de Inglaterra en 2005 y terminando en la Real Sociedad de España hace pocos meses. A sus 29 años recién cumplidos, tiene mucho que ofrecer en la liga.

Laurent Ciman, defensor de la selección de Bélgica, el lateral egipcio Omar Gaber y el mediocampista Benny Feilhaber son piezas claves del roster angelino, pero es el ataque lo que mejor luce a primera vista con Vela, el prometedor uruguayo Diego Rossi, el costarricense Marco Ureña y el argentino Rodrigo Pacheco, obtenido de Lanús.

Bradley indicó que su capitán será Vela o Ciman, pero que se necesitarán de otros líderes en caso de que ambos vayan a la Copa del Mundo.

“Nosotros hablamos dentro del grupo acerca de liderazgo, y el liderazgo tiene que pasar por más de una persona; por más de dos personas. Pero en un principio ustedes verán a Lauren o Carlos portar el gafete de capitán y veremos cómo va todo”, dijo Bradley en entrevista.

El extécnico de clubes como Chicago Fire, Chivas USA, la selección egicia y Swansea City de Inglaterra piensa que el equipo 23 de la actual MLS está listo para empezar su historia, pero consciente de que todo es un proceso.

“Yo pienso que es pretemporada, pones los cimientos y sabes que no has podido llegar muy lejos en seis semanas y sabes que no puedes llegar muy lejos con partidos de pretemporada, así que eventualmente tienes que entrar a la cancha para un juego de verdad y avanzar. Estamos listos para eso”, aseveró Bradley, quien consideró que la fortaleza de su escuadra es que se trata “de un buen grupo”.

Por supuesto, Seattle es un lugar muy complicado para debutar. Los Sounders son subcampeones del circuito, tienen varias temporadas exitosas en cima y siempre están cobijados por su ruidosa afición. Eso es lo que le espera al LAFC este domingo.

“Jugamos contra el segundo lugar del año pasado, y un año antes ellos ganaron el campeonato, son muy buen equipo, fuertes en la Conferencia Oeste y siempre tienen mucho público. Tenemos mucho respeto por ese conjunto”, dijo el entrenador.

Y ahora, simplemente es tiempo de salir a la cancha y jugar. Que empiece la historia del LAFC.

El plantel

Porteros

Tyler Miller, Luis López (Honduras), Charlie Lyon

Defensas

Laurent Ciman (Bélgica), Walker Zimmerman, Omar Gaber (Egipto), Steven Beitashour (Irán), Tristan Blackmon, Jordan Harvey, Dejan Jaković (Canadá), João Moutinho (Portugal)

Mediocampistas

Benny Feilhaber, Eduardo Atuesta (Colombia), Mark-Anthony Kaye (Canadá), Aaron Kovar, Calum Mallace (Escocia), James Murphy

Delanteros

Carlos Vela (México), Rodrigo Pacheco (Argentina), Diego Rossi (Uruguay), Marco Ureña (Costa Rica), Latif Blessing (Ghana)

Cuerpo técnico

Bob Bradley, director técnico

Ante Razov, Marc Dos Santos, Kenny Arena (auxiliares), Zak Abdel (porteros), Mike Sorber (operaciones de futbol)