Jennifer Lawrence otra vez protagoniza un simpático blooper en los Premios Oscar

La actriz agarró una copa de vino, entró antes al teatro y saltó entre las butacas

Si hay una actriz que sabe cómo dejar su impronta en los premios Oscar, esa es Jennifer Lawrence. La intérprete oriunda de Kentucky obtuvo el galardón de la Academia en 2013 por su actuación en ‘El lado luminoso de la vida’ y, al subir al escenario para recibir la estatuilla, se tropezó y debió ser asistida por Hugh Jackman. Un año más tarde, cuando volvió a ser nominada como mejor actriz de reparto por ‘Escándalo americano’, se volvió a tropezar, esa vez en la red carpet, y cayó al piso. “Creo que no hay lugar al que vaya en donde no me caiga“, confesó.

Este año, la ex de Darren Aronofsky asistió a los galardones para presentar el premio a la mejor actriz y decidió entrar al teatro Dolby antes de tiempo para, copa de vino en mano, charlar con sus colegas. Por supuesto, las cámaras captaron el divertido blooper de Lawrence intentando saltar las butacas, mientras sostenía su vestido y su copa.

Una vez más, la actriz demostró que ser una estrella no implica necesariamente ser una diva.