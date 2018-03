Esquina migratoria: El permiso de trabajo y la Visa U

Tengo Visa U y un permiso de trabajo que ya se va a vencer, pero no tengo dinero para solicitar la residencia. También tengo un hijo en el Army (Ejército). ¿Hay alguna organización que me pueda ayudar o algo que pueda hacer para legalizarme?

El estatus de Visa U es otorgado por cuatro años. Este beneficio está disponible para ciertas víctimas de crímenes que han sufrido daño mental o físico substancial y que están dispuestas a ayudar o han ayudado en la investigación policiaca o proceso judicial del crimen.

Después de tres años con presencia continua en Estados Unidos el beneficiario puede, si es elegible, solicitar su residencia permanente legal. La solicitud de la residencia permanente legal, al cumplir los tres años con estatus de Visa U, implica un costo con inmigración de $1,140 dólares.

En el caso de que el solicitante no tenga los ingresos para pagar, las oficinas de servicios de inmigración permiten que pida un “fee waiver”, lo cual lo excepta de los costos requeridos con inmigración para su residencia.

En la solicitud del “Fee Waiver”, debe demonstrar dificultad financiera en sus ingresos y proporcionar información del tamaño de su familia y los gastos mensuales. El “Fee Waiver” se envía en conjunto con su solicitud de residencia permanente legal. Si las oficinas de inmigración le aprueban su “Fee Waiver”, la solicitud es aceptada y podrá ser entrevistado y eventualmente aprobado para su residencia sin costo alguno. El “Fee Waiver” es exclusivo para ciertas solicitudes de inmigración.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio