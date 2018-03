Trump confiesa con orgullo que engañó al primer ministro de Canada en reunión sobre TLCAN

"Solo le dije 'Estás equivocado'. ¿Sabes por qué? Porque somos tan estúpidos, dijo Trump

Un increíble reporte de nuevamente claridad sobre la clase de gobernante que es el presidente Donald Trump.

El magnate hizo unas atrevida declaraciones este miércoles durante un gala para recaudar fondos para el partido republicano en Missouri.

Trump les dijo a los asistentes a la exclusiva cena que a sabiendas de no tener la información correcta le mintió e insistió al primer ministro de Canada, Justin Trudeau que Estados Unidos tenía un déficit comercial con Canada al hablar del tratado de libre comercio TLCAN.

Una copia de las palabras del presidente se filtraron este miércoles al Washington Post el cual hizo las revelaciones.

“Trudeau vino a verme. Él es un buen tipo. Él me dijo: “No, no, no tenemos déficit comercial contigo, no tenemos ninguno”. Donald, por favor “, dijo Trump. “Un tipo agradable, guapo, entra – ‘Donald no tenemos déficit comercial'”.

“Yo le dije, ‘Justin estas equivocado, lo tenemos’. Ni siquiera lo sabía. … No tenía ni idea. Solo le dije ‘Estás equivocado’. ¿Sabes por qué? Porque somos tan estúpidos. ... Y pensé que eran inteligentes. Le dije: “Estás equivocado, Justin”, continuó Trump.

“Él dijo: ‘No, no tenemos déficit comercial’. Le dije: ‘Bueno, en ese caso, me siento diferente’, le dije ‘pero no lo creo’. Envié a uno de nuestros muchachos, su chico, mi chico, salieron, dije ‘cheque porque no puedo creerlo’ “, dijo.

“‘Bueno, señor, en realidad tienes razón. No tenemos déficit, pero eso no incluye la energía y la madera … Y cuando lo haces, perdemos $17 mil millones al año “. Es increíble.”

Trump terminó su relato sacando pecho por sus suspicacia, cuando en realidad la propia oficina de comercio de los Estados Unidos afirma que, de hecho, EEUU tienen un superávit comercial con Canadá, según cifras confirmadas por el diario capitalino.

Esto deja a entrever que tan a la ligera el magnate maneja las relaciones comerciales con los aliados de EEUU. El presidente ha criticado a menudo a otros países por sus acuerdos comerciales, calificándolos de injustos con Estados Unidos. Recientemente impuso aranceles masivos a las importaciones de acero y aluminio, una decisión ampliamente denunciada en el exterior.