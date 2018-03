La Víbora: Si Ninel Conde se pudiera poner implantes en el cerebro…

Yo tengo una teoría: Creo que muchas de las mujeres que se ponen implantes tienen el cerebro inversamente proporcional al tamaño de los silicones que se meten, ya sea en las boobies o en el trasero. Ya sé que están pensando en las Kardashian y en Sabrina Sabrok, pero no se me adelanten, yo a la que me estoy refiriendo en esta ocasión es a Ninel Conde.

Ya les he dicho en otras ocasiones que no entiendo cómo es que se pudo involucrar con una joyita como Giovanni Medina, la más reciente de sus adquisiciones. Es que solo de verle la pinta te das cuenta de que el tipo es un patán, y es lo menos que se puede decir de él. Y que encima de eso, cuando sabes la lacra con la que estás, ¿se te ocurra tener un hijo con él? O sea, ¡hello!

Así que ahora no debe de extrañarnos que Ninel esté viviendo, literalmente, un infierno en la tierra por la custodia del niño que tuvo con el mequetrefe en cuestión. De verdad que los errores se pagan caros, pero en el caso de esta vedette ya hasta le salen debiendo.

El último capítulo en este drama, como seguro se enteraron por los medios, es que Giovanni pidió a la corte donde la pareja pelea por el menor que se le hiciera un examen toxicológico a la artista. Yo digo que por algo fue o porque algo le sabe. El caso es que los resultados arrojaron que Ninel consume cocaína. Ya se imaginarán cómo ardió Troya cuando el Bombón asesino se enteró de la noticia.

En su defensa, ella alegó que los tentáculos de su ex son tan poderosos que pudo sobornar a alguien en el laboratorio donde le hicieron las pruebas a la actriz. Podría ser una posibilidad, porque en México todo puede pasar. Pero al mismo tiempo, colegas víboras que tengo por allá, me dicen que es muy difícil que esto hubiera sucedido y que contrario a lo que dice Ninel, estos exámenes son bastante confiables.

A la pobre no la calienta ni el sol, y por eso solita fue a hacerse los tests a laboratorios privados, donde sí es más fácil alterar los resultados y donde son aún menos confiables que en una agencia gubernamental.

En todo esto, la verdadera víctima es Emmanuel, el niño en cuestión. Imagínense lo que a sus apenas tres años ha visto y oído con el par de padres que le tocaron. Por eso pregunto si en lugar de implantes en las boobies, le pueden poner implantes en el cerebro a Ninel.

En otras cosas, ¿qué le pasa a Chiquis Rivera? ¿Sigue con Lorenzo Méndez pero no sigue? ¿Alguien le entendió cuando respondió a la pregunta de si continúa su relación con el vocalista de la Banda El Limón? Por favor que se decida; nos tiene con el pendiente. Y en cuanto a Lomenzo, ¡perdón!, quise decir Lorenzo, pues que deje de seguirle el juego a Chiquis y que ya no le ruegue. Los dos caen gordos, una por indecisa y el otro por rogón.