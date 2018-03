VÍDEO: Atala Sarmiento reveló las razones por las cuales podría dejar Ventaneando

Parece que todo se puede negociar...

Atala Sarmiento platicó con Adela Micha, en el programa La Saga, sobre el fuerte rumor que afirma que existe una oferta laboral por parte de la competencia -Televisa- para que ésta se incorpore como nuevo talento de la empresa.

Durante la conversación surgió el nombre de la productora Magda Rodríguez, como posible nexo entre la veracidad del rumor, ya que ésta formó parte de TV Azteca, produciendo exitosos proyectos como Con sello de mujer, La Academia y El show de Niurka, por mencionar algunos.

Durante la conversación Sarmiento volvió a negar estas afirmaciones, y contó que su jefa, la conductora, productora y presentadora de Ventaneando, Pati Chapoy, se molestó con la sola posibilidad.

“Desconozco quién y con qué intención ha dicho todo esto. Porque además están diciendo una cantidad de cosas que yo digo: ¡Dios mío!“, reflexionó Atala Sarmiento.

La conductora señaló algunos de los rumores que la atañen: “Voy hacer no sé cuántos programas -que no me alcanzarían las 24 horas del días para hacerlos todos, (en Televisa); que voy a trabajar con “equís…” productor, que no tengo ni idea, ni el gusto de conocerlos en mi vida. Sí, obviamente, por el trabajo que yo tengo sé quienes son, y qué programas han hecho y a qué programas se dedican, pero nunca he tenido, ni siquiera, el gusto de conocerlos personalmente“.

También volvió a recalcar que no ha recibido una llamada de parte de la competencia, y aseguró que no le han hecho ningún ofrecimiento.

Adela mencionó la incorporación de Magda Rodríguez a Televisa, tratando de darle sentido al por qué de los rumores, a lo que Sarmiento respondió: “Siempre me he llevado bien con Magda… es una buena productora, porque sabe muy bien qué le gusta al público“.

Pero, Adela intervino rápido ante la respuesta de la comunicadora y le preguntó de inmediato: “¿Tú te irías a Televisa con una buena propuesta?“. A lo que Sarmiento solo pudo contestar “No lo dudo, pero es algo que no me he planteado“. Y remató diciendo que todo depende de lo que se le proponga. “Si conviene a mis intereses profesionales y económicos, pues lo analizaría“. En ningún momento dio un si rotundo.

Sarmiento negó categóricamente las especulaciones, y reveló que aunque Pati Chapoy no la regañó, si expresó que “el rumor es incómodo“.