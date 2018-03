Peláez sigue mordiéndole la yugular al técnico del Tri Juan Carlos Osorio

El exmundialista y hoy comentarista mexicano sigue cuestionando al estratega cafetalero en su camino a Rusia 2018 con el Tricolor

CDMX, México – A los directivos del futbol mexicano les hace falta cuestionar más a Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana.

Así lo consideró, Ricardo Peláez, ex jugador mundialista, quien explicó en el Foro CANCHA Rusia 2018, que siempre debe haber de parte de la dirigencia preguntas para dejar muy claro por qué utiliza a tal o cual jugador en determinada posición, para saber qué le va a redituar en cada encuentro.

“Les falta el cuestionamiento, pregúntale por qué pone a Alanís en esa posición, por qué utiliza a este jugador en otro lugar, por lo menos eso haría yo“, mencionó.

Peláez, quien fue el presidente más exitoso del Club América en la era de los torneos cortos, comentó que no se deben poner como meta el quinto partido, sino tirar a lo más alto, porque el jugador siempre debe apostar a un objetivo mayor para no relajarse y entrar en una zona de confort.

“Recuerdo que en el último partido ante Alemania me tocó quedarme en el estadio para el antidoping y cuando regresé al hotel, vi un ambiente muy relajado, no me encontré rostros tristes o dolidos“, comentó.

“Empezamos a hacer cuentas antes y eso no lo puedes hacer, que si le ganamos a este, perdemos con aquel, sacamos un empate acá, al contrario tienes que poner una mentalidad ganadora y enfrentarnos en cada partido como fuera el último compromiso, pero no puedes entrar en una zona de confort pensando en que ya se ganó si por lo menos hacemos lo que se hizo anteriormente”.

El también ex dirigente de las Selecciones Nacionales mencionó su desacuerdo con la postura de Osorio, al estar mencionando sus planes a futuro, una vez que termine su compromiso con el Tricolor.

“No estoy de acuerdo de que esté pensando en otra cosa cuando debería de estar metido en el Mundial, en los partidos, porque el jugador se da cuenta de eso”, subrayó.