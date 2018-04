La petición de Melania en medio del escándalo de Stormy Daniels

Fue a través de su portavoz que se canalizó el importante pedido

Este domingo EEUU se paralizó con la trasmisión de la entrevista exclusiva de la actriz porno Stormy Daniels en la que dio detalles de su encuentro sexual con Donald Trump, cuando ya el magnate estaba casado con Melania.

La entrevista que rompió los raitings y se convirtió en la edición más vista del programa “60 Minutos” en los últimos diez años arrojó reveladores y humillantes detalles para Melania y su matrimonio con el presidente Donald Trump.

No solo la actriz porno dijo que Trump le había dicho que no importaba que recién había tenido un hijo con Melania, ni que él y su esposa dormían en camas separadas sino que el magnate en ningún momento trató de encubrir su coqueteo público con la actriz porno.

Melania a la espera de la explosiva entrevista viajó sola a Mar-a-Lago para pasar toda esta semana con su hijo Barron y así poder estar alejada del escándalo que cada vez pone más presión sobre su esposo, su abogado Michael Cohen pero sobretodo sobre su matrimonio y su hijo.

Es por esta razón que canalizando el sentir de la primera dama, Stephanie Grisham, portavoz de Melania se pronunció sobre la entrevista de Stormy Daniels en Twitter.

“Aunque sé que los medios disfrutan la especulación y el chisme salaz, me gustaría recordarle a la gente que hay un niño menor cuyo nombre debería mantenerse al margen de las noticias cuando sea posible”, twitteó la directora de comunicaciones de Melania, Stephanie Grisham.

While I know the media is enjoying speculation & salacious gossip, Id like to remind people there’s a minor child who’s name should be kept out of news stories when at all possible.

— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) March 26, 2018

Grisham se está refiriendo al hijo de 12 años de Donald y Melania, Barron Trump, que acababa de nacer en el momento del presunto romance entre el magnate y Stormy Daniels, como lo confirmó la actriz porno en la entrevista con Anderson Cooper.

Desde que el escándalo del romance de su esposo con Stormy Daniels estalló y ahora que se conoce de otro romance de 10 meses con la ex modelo playboy Karen McDougal, la primera dama ha decidido seguir guardado absoluto silencio.

Sin embargo la presión sigue subiendo a medida que se conocen más detalles de las infidelidades de su esposo.