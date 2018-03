Cynthia Urias se protege en Twitter tras insultos de fans de Atala Sarmiento

Fans de la ex presentadora de "Ventaneando" la tachan de ser la culpable por su salida

Cynthia Urias ha recibido ataques de fans de Atala Sarmiento ya que la tachan de ser la culpable por la salida de esta última del programa “Ventaneando“.

Cuando se soltó el rumor de que Sarmiento había visitado las instalaciones de Televisa y que esta subsecuentemente negó haber ido, Urias salió a desmentirla. La presentadora del programa “Cuéntamelo Ya” dijo que vio a Atala reunirse con uno de los altos ejecutivos y hasta describió la ropa que traía puesta.

Hace unos días, Atala dejó de aparecer en el programa de TV Azteca y los seguidores se fueron en contra de Cynthia lanzando ofensas.

“Con el trabajo de la gente no se juega”, le escribió en Twitter un usuario. “Independientemente que la hubieras visto, que mala leche. Recuerda que la vida es una ruleta y ojalá que la que se quede sin trabajo sea otra”.

“Pobre tipa, quería ganar rating a costa de mi Atala Sarmiento”, respondió otro usuario.

“Era obvio que Cynthia no quería a Atala pues es millones de veces más talentosa que ella y que todas las que están en Televisa”, atacó otra persona.

“Cynthia Urias lo que tiene de bonita, lo tiene de bocona. Es problema de Televisa no creer en su talento y tener que recurrir a Azteca”, se lee en otro mensaje ofensivo.

“Vieja chismosa, que el karma te alcance”, escribió una persona anónima.

Cynthia Urias se defendió de los insultos en Twitter.

“Así los fans de Atala Sarmiento, culpándome a mi de que haya perdido su trabajo, atacándome todo el día“, respondió Urías. “Yo no los engañé, yo no lo negué en público, yo no la llevé a Televisa, yo no le hablé a la Chapoy, discúlpenme por la honestidad“.

Cansada de recibir ofensas, Urias optó por ponerle candado a su cuenta de Twitter y ahora solo pueden ver sus mensajes los seguidores que ya tenía antes de cerrar. La gente notó este cambió y así se manifestaron.

