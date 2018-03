Culpan a Cynthia Urías, de Televisa, de que echaran a Atala Sarmiento de ‘Ventaneando’

La presentadora de "Cuéntamelo Ya" fue quien confirmó haber visto a Atala en Televisa

Atala Sarmiento confirmó haber salido de “Ventaneando” después de que no se le renovara el contrato para continuar en el programa de espectáculos y ahora la gente culpa a Cynthia Urías de haber provocado el suceso.

La razón por la cuál tachan a Urías, presentadora del “Cuéntamelo Ya” en Televisa, es por que ella fue quien desmintió a Sarmiento después de que esta última había declarado no haber ido a la televisora de San Angel.

Un fan de Atala le escribió a Cynthia en Twitter muy disgustada y la acusó de ser la culpable de haber hecho que despidieran a Sarmiento.

“Por tus chismes, Atala Sarmiento perdió su trabajo“, le escribió. “A ti que más te daba si fue o no a Televisa. Eres una bocona pero un día vas a pagar“.

@cynthia_uriastv que poca m.. tienes por tus chismes @AtaSarmi perdió su trabajo, a ti que más te daba si fue o no a televisa eres una bocona pero un día vas a pagar porque todo se paga. 😒😡 — Sandra Gomez (@La_SenoraTv) March 26, 2018

Cynthia le respondió al usuario y se defendió de los ataques.

“Así los fans de Atala Sarmiento, culpándome a mi de que haya perdido su trabajo, atacándome todo el día“, respondió Urías. “Yo no los engañé, yo no lo negué en público, yo no la llevé a Televisa, yo no le hablé a la Chapoy, discúlpenme por la honestidad“.