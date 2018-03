Así es la historia de ‘Mi familia perfecta’, telenovela de Telemundo

El drama gira alrededor de un grupo de jóvenes en su lucha por conseguir el sueño americano

El nuevo drama estelar de Telemundo lleva por título, “Mi familia perfecta“, una inspiradora historia sobre la lucha por lograr el sueño americano.

La serie es protagonizada por Jorge Luis Moreno, Sabrina Seara, Gala Montes, quienes regresan a la pantalla de la cadena después de dejar su huella en la exitosa “El Señor de los Cielos”, y la gran actriz Laura Flores como “Irma Solis”.

HISTORIA

En un barrio de Houston conoceremos a una familia hispana, tan unida como disfuncional. Son los Guerrero: cinco hermanos que se quedaron solos cuando su padre falleció y su madre fue deportada a México.

El mayor de los Guerrero es José María, nacido en México e indocumentado. Le dicen El Patas desde niño por su habilidad con los pies y el balón. El Patas siempre soñó con ser un futbolista profesional, pero tuvo que abandonar su sueño para hacerse cargo de sus tres hermanas y su hermano menor. Le sigue Rosa, también indocumentada, muy hermosa y “enamoradiza”. Creció sintiendo que con su belleza podría obtener lo que quisiera. Luego vinieron los gemelos, ya nacidos en EUA y ciudadanos: Marisol y Julián, tan diferentes como inseparables. Ella, responsable y muy luchona… él siempre fue un galancito de barrio, ingobernable, metido en líos, tan descarado como encantador. Y finalmente nació Lili, una niña amorosa e inteligente, pero necesitada de afecto, marcada por la ausencia de sus padres.

Ya hace cinco años que la madre de los Guerrero, fue deportada y tomó una decisión muy dolorosa: dejó a sus hijos en Estados Unidos para asegurarles un futuro en el país de las oportunidades.

El Patas se unió a Ashley, una redneck con quien tuvo un hijo y a quien ha ayudado a superar sus adicciones. Sin embargo, las constantes recaídas de Ashley y sus propios monstruos personales, han desgastado su relación, abriendo la puerta a Erika, una comprometida trabajadora social que apoya a los Guerrero para que permanezcan juntos como familia, y que se robará el corazón de todos, especialmente el del Patas.

La familia se dará cuenta que el sueño Americano no es fácil de lograr, y mucho más para cinco jóvenes a la deriva, que son separados y han dejado de creer en los sueños, hasta que una de ellos, Marisol, a través de su pasión por el fútbol, le devuelva la esperanza a sus hermanos y les demuestre que sí se puede soñar. Aunque Marisol ama el fútbol, ella no lo ve como una profesión, pues sólo conoce la realidad de su barrio. Pero todo cambiará cuando Santiago, el coach de un club de soccer femenino, vea el dominio de Marisol con el balón. Él le hará ver que ella tiene un don, un talento especial que no debe desperdiciar, y Marisol comenzará a luchar por convertirse en futbolista profesional, pero tendrá muchas cargas que le impedirán alzar vuelo. Cada problema de su familia será un obstáculo que robará su tiempo y su atención.

El Patas; Rosa; Marisol y Julián; y Lili son el ejemplo del apoyo entre hermanos, en esta familia de sobrevivientes que no demuestra su afecto con apapachos, pero sí con acciones. Siempre unidos, pase lo que pase y sin importar las reglas ni obstáculos que haya que saltar.