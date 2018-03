Las 10 fotos más sexis del hijo de Chayanne

Lorenzo Valentino Figueroa tiene más de 260,000 seguidores en Instagram

Lorenzo Valentino Figueroa es el hijo del famosísimo cantante Chayanne. Pero la verdad es que este muchacho no necesita nada de ayuda para encender las redes sociales.

Su cuenta de Instagram, donde tiene más de 260,000 seguidores, está llena de fotografías del chico, que solo tiene 20 años.

Hace un par de años, Lorenzo fue protagonista de un escándalo al presuntamente hacerse viral una foto del muchacho en las redes donde aparecía mostrando su pene.

El joven reaccionó con unas contundentes declaraciones:

“No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente. Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja. Tengo padres que me han enseñado valores y respeto, y por lo tanto, sería incapaz de irrespetarme a mí mismo o a ellos. Lamento mucho la ignorancia de las personas o los medios sin escrúpulos que publican e inventan lo que sea sin pensar en el daño que puedan causar. Me siento en la obligación moral de hacer la aclaración por el daño que me está causando”, escribió el hijo del cantante en sus cuentas.

Mientras que Chayanne publicó en su propia cuenta al repostear la foto de su hijo: “Estamos muy orgullosos de ti, te amamos”.