Trump recibe “desagradable broma pesada” como regalo de Pascuas

Donal Trump recibió este domingo un inesperado y desagradable regalo de pascuas. Vándalos en la Florida atacaron al presidente donde más le duele.

La fachada del Trump International Golf Club de Florida, uno de los campos de golf propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue rociada con pintura roja emulando sangre, informan hoy medios de EEUU.

Según muestran imágenes del canal ABC News, el rótulo con el nombre del club a la entrada del campo de golf, en la ciudad de West Palm Beach y lugar de visita habitual de Trump cuando se halla en su residencia en el sur de Florida, fue objeto de vandalismo la noche del sábado, de acuerdo con la Policía local.

Vandals splatter red paint over sign at Trump golf club in Florida https://t.co/l5dTCqbiHo pic.twitter.com/6vml8GgfgF

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 1, 2018