California planta cara a la administración Trump respecto a la pregunta de ciudadanía censal

La demanda dice que agregar una pregunta de ciudadanía al censo "reduciría las tasas de participación"

El plan de la administración Trump de agregar una pregunta sobre la ciudadanía de EEUU al censo de 2020 ha generado un rápido desafío legal por parte de California.

Y es que la Oficina del Censo ha declarado públicamente desde al menos 1980 que las encuestas de ciudadanía “son particularmente sensibles en las comunidades de inmigrantes” y que agregar una pregunta de ciudadanía al censo “reduciría las tasas de participación”, dijeron estados y ciudades en una demanda presentada el martes en el tribunal distrito de EEUU en Nueva York.

La demanda citó una presentación de la oficina a la Corte Suprema a tal efecto en 1980, bajo la presidencia de Jimmy Carter; testimonio en el Congreso en 1988 y 1989 bajo los presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush, y más tarde por el director del censo del presidente Bill Clinton; testimonio en 2009 por los ocho ex directores de censo desde 1979, y otra presentación ante la Corte Suprema en 2016 por cuatro ex directores, quienes notaron “mayor sospecha de recopilación de información gubernamental”, especialmente “entre no ciudadanos”.

Cuando el secretario de Comercio del presidente Trump, Wilbur Ross, anunció la semana pasada la inclusión propuesta de la cuestión de la ciudadanía en el próximo censo justo días antes de un plazo legal, la demanda notó que estaba rebasando a los funcionarios de su propia Oficina del Censo y al experto del comité de prevencion de la misma.

La demanda del martes fue presentada por 17 estados, encabezados por Nueva York, junto con seis ciudades, el Distrito de Columbia y la Conferencia Nacional de Alcaldes. Agregó contexto histórico y nuevos argumentos legales a la demanda presentada por el Fiscal General de California, Xavier Becerra, en el Tribunal de Distrito de EEUU en San Francisco el 26 de marzo, horas después del anuncio de Ross.

Al referirse a las declaraciones anteriores de los funcionarios del censo de ambas partes, la nueva demanda buscaba minimizar las connotaciones partidistas de un caso potencialmente dirigido a la Corte Suprema, con la mayoría de los jueces nombrados por los republicanos. El tema en sí tiene connotaciones fuertemente partidistas: bajos recuentos de censos en estados con grandes poblaciones de inmigrantes, en su mayoría demócratas, resultarían en un número reducido de escaños en la Cámara de Representantes y votos en colegios electorales, así como reducciones en su participación de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales.

“Las familias de bajos ingresos en todo el país dependen de los censos precisos para la asistencia federal”, dijo el fiscal de San Francisco, Dennis Herrera, en un comunicado que acompaña la demanda. “La administración Trump está jugando a la política con las vidas de las personas”.

La demanda dice que el 35% de los residentes de San Francisco son inmigrantes, incluidos unos 240,000 indocumentados, y que el 22.3% de los hogares de la ciudad no enviaron por correo sus encuestas censales en 2010, obligando a la Oficina del Censo a realizar visitas de seguimiento.

Ross dijo que estaba actuando a pedido del Departamento de Justicia del Fiscal General Jeff Sessions, que dijo que era necesario contar con la ciudadanía para determinar el número de votantes elegibles en cada distrito y mejorar las oportunidades de las minorías a la hora de elegir una en cada distrito requerido bajo la Ley de Derechos de Voto. El Departamento de Justicia hizo una aseveración similar el martes.

“Desde 1965, cada Censo, con excepción del que se administró en 2010, contiene una pregunta de ciudadanía utilizada por el Departamento de Justicia para proteger a los votantes contra la discriminación racial”, dijo el departamento en una declaración que era demostrablemente falsa: la pregunta era el último contenido en el censo en 1950 y actualmente está incluida en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, enviada por la Oficina del Censo a una muestra de 3.5 millones de hogares.

No obstante, agregó el Departamento de Justicia, la encuesta más pequeña “no es la información más apropiada para usar como base para la redistribución de distritos”. Reestablecer la cuestión de ciudadanía en el censo administrado a todos los hogares “permitirá al departamento proteger el derecho al voto y garantizar elecciones libres y justas para todos los estadounidenses “.

Tal como lo han señalado los opositores a la cuestión de la ciudadanía, el Departamento de Justicia del presidente Trump ha tomado medidas para debilitar la Ley de Derechos Electorales al respaldar las leyes estatales de identificación de votantes. La demanda también sostuvo que una cuestión de ciudadanía “socavaría, no avanzaría, los objetivos de la Ley de Derechos Electorales” al llevar a conteos censales más bajos, y a reducir la representación del Congreso, en muchas comunidades minoritarias.

Según la demanda, las políticas de inmigración de la administración Trump han aumentado los temores entre los no ciudadanos. Citó el testimonio en el Congreso de junio de 2017 de Thomas Homan, director interino de Inmigración y Control de Aduanas, que aconsejó a los inmigrantes indocumentados: “mirar por encima del hombro”.

Al igual que la demanda de California, la demanda de los estados y ciudades argumentó que una cuestión de ciudadanía llevaría a un “recuento insuficiente” que violaría el deber constitucional del gobierno de proporcionar una “enumeración real” de toda la población, independientemente de la ciudadanía estado, cada 10 años.

Además, la nueva demanda citó una ley federal, la Ley de Calidad de la Información, cuyas pautas ordenan a la Oficina del Censo que pruebe nuevas preguntas con bastante anticipación antes de agregarlas al censo.

La agencia ha estado realizando pruebas para el próximo censo desde 2015, pero no ha incluido una cuestión de ciudadanía en ninguno de ellos, siquiera en el llamado “ensayo general” que se inició el domingo. En un memorando reciente que justifica la pregunta adicional, Ross reconoció que no podía “determinar definitivamente” cómo afectaría la pregunta a la “capacidad de respuesta”.

Agregar una pregunta de ciudadanía sin probar sus efectos violaría la ley de información, decía la demanda, y también sería ilegal “porque revierte casi siete décadas de práctica establecida y bien pensada sin una explicación razonada”.

El nuevo argumento legal es potencialmente sólido, dijo Bill Hing, profesor de leyes de inmigración en la Universidad de San Francisco: “Generalmente, cuando el censo intenta algo nuevo, evalúa sus efectos antes de decidir su implementación”.